Luciano acumula polêmicas e pode virar maior carrasco do Corinthians

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Luciano é um dos principais candidatos ao protagonismo no clássico entre Corinthians e São Paulo, que será disputado neste domingo (10), na Neo Química Arena, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. Artilheiro da temporada e camisa 10 da equipe, o atacante já se consolidou como um dos ídolos da história recente tricolor.

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Os números reforçam essa condição. São 110 gols em 352 jogos pelo clube. Nesta temporada, ele já marcou oito vezes. E, nos últimos cinco jogos, balançou as redes em quatro oportunidades. Além disso, é um dos jogadores mais decisivos do elenco em confrontos contra o rival: soma cinco gols e aparece entre os principais artilheiros no duelo.

Com a marca atual, Luciano está empatado com Lucas Moura, que também marcou cinco vezes em 12 partidas diante do Corinthians. No atual elenco são-paulino, apenas Jonathan Calleri aparece à frente, com seis gols contra o adversário. Porém, o momento dos dois atacantes é bem diferente: o argentino vive jejum de cinco jogos sem marcar. Ou seja, a julgar pela fase atual, Luciano é favorito a assumir o topo da artilharia contra o rival, podendo encerrar a rodada dividindo o posto ou ultrapassando Calleri.

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Luciano comemorando gol contra o Corinthians (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Os números de Luciano no clássico

Além do retrospecto favorável, Luciano também carrega números expressivos diante do Corinthians. Em 17 partidas contra o rival pelo São Paulo, sendo 13 como titular, o camisa 10 balançou as redes cinco vezes e ainda distribuiu uma assistência. Na prática, participa diretamente de um gol a cada 183 minutos no clássico.

O desempenho ofensivo reforça a importância do atacante no Majestoso. Luciano soma média de 1,9 finalização por jogo, com 0,7 chute no alvo, e precisa de 6,6 tentativas para marcar. Quando tem oportunidades claras, costuma ser letal: converteu 67% das grandes chances que teve.

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Mais do que finalizar, o jogador também influencia na criação das jogadas. O atacante registra média de 0,8 passes decisivos por partida e mantém presença competitiva durante os 90 minutos, com 0,7 drible certo por confronto, 49% de aproveitamento nos duelos e 1,6 falta sofrida por jogo. Todos os números são do Sofascore.

Se voltar a marcar no próximo clássico, Luciano ultrapassará Lucas Moura, que é o segundo maior artilheiro do atual elenco no clássico e está fora até o fim da temporada, após sofrer ruptura no tendão de Aquiles.

As estatísticas de Luciano pelo São Paulo no clássico contra o Corinthians (Foto: IA)

Ranking de gols contra o Corinthians no atual elenco do São Paulo

6 gols — Jonathan Calleri 5 gols — Lucas Moura 5 gols — Luciano

(Foto: IA)

No Brasileirão, mais gols que Rogério Ceni

Além de ser o artilheiro do São Paulo na temporada, Luciano também segue escalando rankings históricos do clube. Recentemente, ultrapassou Rogério Ceni na lista de maiores goleadores do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. Com 66 gols, assumiu a terceira colocação.

À frente de Luciano aparecem apenas Luis Fabiano, com 83 gols, e Serginho Chulapa, líder isolado com 108. Ele supera ídolos como Careca (54 gols) e Muller (49). No recorte da era dos pontos corridos, iniciada em 2003, Luciano sobe ainda mais: é segundo, com 65 gols, atrás de Luis Fabiano, com 80, enquanto Rogério Ceni aparece logo atrás, com 58.

O crescimento do atacante em marcas históricas ajuda a dimensionar o peso que ele pode ter no Majestoso. Os maiores goleadores tricolores em todos os tempos no clássico contra o Corinthians são Serginho Chulapa, com 15 gols, Luizinho, com 12, e Luis Fabiano, com 10. Com cinco gols, Luciano pode se aproximar do Fabuloso e ganhar ainda mais destaque nessa galeria de artilheiros.

Luciano vem superando marcas históricas pelo Tricolor (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Mais do que números, Luciano se consolidou como referência técnica e emocional da equipe. É um jogador que chama a responsabilidade em partidas grandes, participa diretamente de gols e costuma aparecer nos momentos de maior pressão.

O Lance! apurou que, internamente, o camisa 10 é um dos nomes que mais estimulam o elenco, principalmente nos discursos antes das partidas. O técnico Roger Machado destacou essa característica:

— Ele está cumprindo uma função que é até mais desgastante, mas que está se provando que é importante para o time. Mas, acima de tudo, a gente percebe quando um profissional se envolve com o trabalho — elogiou o treinador.

Para Roger, a entrega de Luciano em campo e a liderança no vestiário contagiam o time.

— Não é só o Luciano, todos os atletas estão bem envolvidos no trabalho, têm a disposição de fazer as coisas acontecerem. Eu costumo dizer que o 100% é "entra em campo e trabalha", então o que faz a diferença é um pouquinho mais, e isso em função de todo o contexto (de Luciano no São Paulo) — explicou o técnico, após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, há duas rodadas, com gol do atacante.



Luciano também costuma ser a voz do elenco junto à arbitragem durante os jogos, mesmo que isso gere polêmicas. Fora de campo, atua de forma ativa em temas ligados à relação entre jogadores e diretoria. O atacante mantém proximidade com nomes importantes do clube, como Rafinha, coordenador de futebol.

Lei do ex e chute na bandeira

É impossível falar de Luciano contra o Corinthians e não lembrar do retrospecto de polêmicas. Da "lei do ex" ao chute na bandeirinha, assunto lembrado até hoje, o camisa 10 tricolor costuma ser alvo de vaias na Neo Química Arena, palco do clássico deste domingo.

Mesmo tendo passado pelo Corinthians em 2014, sua relação com o clube sempre foi cercada por provocações. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em julho de 2023. Após marcar pelo São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, o atacante chutou a bandeira de escanteio que levava o escudo corintiano.

Luciano provocando torcida do Corinthians (Foto: Reprodução)

O gesto resultou em cartão amarelo e suspensão para o jogo de volta, partida que mais tarde selaria a classificação tricolor e abriria caminho para o título inédito da competição. Em entrevistas posteriores, Luciano também não economizou nas declarações.

— O Corinthians é o time que eu mais gosto de fazer gol e enfrentar — disse em uma entrevista à ESPN, em agosto do ano passado.

Entre provocações, gols e declarações fortes, Luciano transformou a rivalidade em um capítulo particular de sua trajetória no São Paulo. Agora, resta esperar para ver como o próximo episódio será escrito.