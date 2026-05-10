O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Corinthians neste domingo, dia 10, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ir com um time reserva contra o O´Higgins, pela Sul-Americana, o Tricolor volta a ter força máxima em campo.

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Com Rafael de volta no gol, o setor defensivo será formado por Cédric, Dória, Sabino e Enzo. No meio de campo, as escolhas foram Bobadilla, Danielzinho e Artur. No ataque, Roger Machado volta ao sistema com Luciano, Calleri e Ferreirinha. Bobadilla é a grande novidade. O meia foi preservado no último jogo por desgaste.

Corinthians e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo (10) pela 15ª rodada do Brasileirão em confronto de rivais que ocupam posições opostas na tabela. Enquanto o Timão é o 17ª colocado com 15 pontos somados, abrindo o Z4, o Tricolor é o 4º colocado com 24 pontos e se mantém dentro da zona de classificação à Libertadores. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.

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Roger Machado volta a ter força máxima após poupar na Sul-Americana (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.

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Confira arbitragem de Corinthians x São Paulo

CORINTHIANS X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, SP

👁️ Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)