O Corinthians realizou mais um treinamento visando a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (8), Dorival Júnior promoveu uma atividade no CT Dr. Joaquim Grava.

No último trabalho antes da viagem para Belo Horizonte, o treinador do Timão esboçou uma equipe titular. Yuri Alberto e Garro treinaram com o elenco, mas o argentino ficou entre os reservas, com Breno Bidon testado na armação. O atacante participou entre os onze iniciais.

A dupla se recuperou de lesões e devem estar disponíveis para o jogo. Garro se recuperou de um estiramento no músculo solear, que fica na panturrilha, enquanto Yuri Alberto tratou uma inflamação no adutor da perna esquerda.

Por outro lado, Raniele, com dores no joelho esquerdo, não participou do treinamento e virou dúvida para a partida. A informação foi trazida pelo 'ge.globo'. O meia irá para Belo Horizonte, mas deve ser substituído por José Martínez.

O Corinthians deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

José Martínez pode ganhar a vaga de Raniele no time titular em duelo contra o Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Expectativa

O Corinthians encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). Os comandados de Dorival Júnior chegaram ao momento decisivo após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense durante a competição.

A expectativa da comissão técnica sempre foi ter 100% do elenco para a semifinal. Pensando nisso, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa, com muitos reservas, nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro não vence há quatro rodadas na temporada, e chega pressionado para o duelo.