Cruzeiro enfrentará o Corinthians no Mineirão nesta quarta-feira
O Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de parecer ruim para alguns torcedores, para a Raposa, fazer o primeiro jogo dentro de casa não é uma preocupação na competição.
Desde 1989, em 33 oportunidades que fez o primeiro duelo em Minas Gerais, o Cabuloso se classificou em 22 ocasiões, 66% de aproveitamento. Das 11 vezes que acabou eliminado fazendo a segunda partida longe de casa, três foram na pior fase do clube, entre a crise em 2019 e a disputa da Série B.
Outra estatística empolgante para a Nação Azul é a de quando a equipe sai na frente na primeira etapa. Em 22 vezes que o Cruzeiro venceu o jogo de ida dentro de casa, passou de fase ou foi campeão em 19, e levou a remontada em três.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Nesta edição da Copa do Brasil, a Raposa começou os duelos em casa em duas oportunidades, contra Vila Nova e CRB. Na terceira fase, contra os goianos, venceu por 2 a 0 no Mineirão e por 3 a 0 na casa do visitante. Contra os alagoanos, teve um confronto mais emocionante depois de empatar em 0 a 0 em Belo Horizonte e precisar triunfar por 2 a 0 em Alagoas.
Semifinal da Copa do Brasil
Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.
O retrospecto é positivo para o Cruzeiro contra o Corinthians. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.
