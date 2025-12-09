menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro tem ótimo aproveitamento jogando a ida dentro de casa na Copa do Brasil

Cruzeiro enfrentará o Corinthians no Mineirão nesta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/12/2025
16:17
Time do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTime do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de parecer ruim para alguns torcedores, para a Raposa, fazer o primeiro jogo dentro de casa não é uma preocupação na competição.

continua após a publicidade

Desde 1989, em 33 oportunidades que fez o primeiro duelo em Minas Gerais, o Cabuloso se classificou em 22 ocasiões, 66% de aproveitamento. Das 11 vezes que acabou eliminado fazendo a segunda partida longe de casa, três foram na pior fase do clube, entre a crise em 2019 e a disputa da Série B.

Outra estatística empolgante para a Nação Azul é a de quando a equipe sai na frente na primeira etapa. Em 22 vezes que o Cruzeiro venceu o jogo de ida dentro de casa, passou de fase ou foi campeão em 19, e levou a remontada em três.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nesta edição da Copa do Brasil, a Raposa começou os duelos em casa em duas oportunidades, contra Vila Nova e CRB. Na terceira fase, contra os goianos, venceu por 2 a 0 no Mineirão e por 3 a 0 na casa do visitante. Contra os alagoanos, teve um confronto mais emocionante depois de empatar em 0 a 0 em Belo Horizonte e precisar triunfar por 2 a 0 em Alagoas.

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Semifinal da Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O retrospecto é positivo para o Cruzeiro contra o Corinthians. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias