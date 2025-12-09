Presidente do Ceará explica rebaixamento: 'Faltou equilíbrio'

Depois de uma sequência negativa nos últimos jogos, o Ceará caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo Silva, presidente do clube, falou sobre o rebaixamento e disse o que faltou para o Vovô permanecer na elite.

— Acho que faltou um pouco de equilíbrio. Um pouco de equilíbrio emocional para a gente tentar segurar os resultados. Lógico que tivemos uma sequência muito difícil, onde estávamos com nossa classificação praticamente na mão. O Ceará tinha uma gordura tão grande que, nos últimos cinco jogos, a gente precisava de dois pontos. E a gente só fez um - revelou o dirigente em entrevista ao "Esportes O Povo".

— Aquele jogo do Internacional foi uma virada de chave, porque as outras sequências seriam mais difíceis. Faltou um pouco de emocional nosso, para a gente segurar o resultado. No jogo do Internacional, estávamos com um a menos desde o começo e conseguimos empatar. Era um jogo de seis pontos. A gente não poderia ter perdido aquele jogo - acrescentou o presidente.

O Ceará dependia apenas de seus esforços para alcançar a permanência, mas foi rebaixado após a derrota para o Palmeiras e os demais resultados da rodada.

Sem competições internacionais e sem Série A, o 2026 do Alvinegro terá quatro torneios: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.

Ceará descumpre duas metas de 2025

Com o rebaixamento, o Ceará descumpriu a última meta esportiva que restava para a temporada 2025. Anteriormente, os objetivos foram alcançados em duas das outras três.

Nas metas, anunciadas no fim do ano passado, a previsão era de título no Campeonato Cearense. Tal fato se concretizou, visto que a equipe superou o rival Fortaleza na decisão e ficou com o bicampeonato.