O Fortaleza venceu o Moto Club por 2 a 0, em casa, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, na noite da última quinta-feira e iniciou sua campanha em busca do bicampeonato com o pé direito. O jogo teve um sabor especial para o volante Lucas Sasha, que completou 100 jogos pelo Fortaleza.

- Estou muito feliz em alcançar essa marca com a camisa do Fortaleza. É um motivo de muito orgulho para mim. Vestir essa camisa e atingir essa marca é algo realmente especial. Quero seguir ampliando esse número e continuar escrevendo minha história aqui - afirmou.

Lucas Sasha 100 jogos pelo Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

Contratado em junho de 2022, Lucas Sasha logo assumiu a titularidade. Naquela temporada, fez 21 partidas e foi peça-chave na conquista da vaga para a Libertadores. Em 2023, disputou 41 jogos e conquistou o Campeonato Cearense. No ano passado, em 2024, disputou 37 jogos e ajudou a equipe a conquistar o título da Copa do Nordeste e garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Em 100 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

- O início de temporada sempre exige ajustes, mas foi ótimo começar com vitória. O time se comportou bem, e sabemos que ainda temos muito a melhorar. Com certeza, vamos evoluir a cada jogo e crescer nas competições - analisou Sasha, sobre estreia em 2025.