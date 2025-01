Fortaleza vence Moto Club na estreia da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Moto Club por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (23), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Os gols do Leão do Pici, no Estádio Presidente Vargas, foram marcados por Yago Pikachu e Lucero.

Com a vitória, o Fortaleza assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com 3 pontos. Já o Moto Club não tem pontos e é o lanterna.

Como foi a partida entre Fortaleza e Moto Club?

O Fortaleza pressionou o Moto Club desde os primeiros minutos. O Leão do Pici teve diversas oportunidades para abrir o placar, mas somente aos 28 minutos, Lucero marcou o primeiro gol da partida, de pênalti.

O segundo tempo também foi de amplo domínio do Fortaleza. O Leão do Pici teve volume jogo e posse de bola. Pikachu, que começou no banco de reservas, entrou no lugar de Marinho. Na primeira jogada, o atacante ampliou e fechou o placar.

A partida entre Fortaleza e Moto Club também foi marcada pela presença do zagueiro David Luiz. O jogador ainda será apresentado pelo Leão do Pici nesta sexta-feira (24).

