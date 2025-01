CRB e Vitória empatam pela primeira rodada da Copa do Nordeste

CRB e Vitória empataram por 2 a 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta quarta-feira (22). O jogo foi válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Léo Pereira e Anselmo Ramon marcaram para os donos da casa, do outro lado, Janderson e Neris fizeram os gols da equipe baiana.

Como foi o jogo?

O CRB abriu o placar com Anselmo Ramon, após uma pressão na marcação da equipe alagoana. O atacante roubou a bola e serviu Léo Pereira, que finalizou. O goleiro deu rebote, e Anselmo Ramon aproveitou para balançar as redes.

O Vitória passou a se impor após a desvantagem. A equipe baiana foi mais incisiva na primeira etapa e chegou a ter três oportunidades para empatar. O gol saiu pouco antes do apito do árbitro. Willian Oliveira encontrou Janderson na área, que bateu cruzado para empatar o placar.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram pressionando pelo triunfo. Aos 15 minutos, Anselmo Ramon deu belo passe para Léo Pereira que bateu rasteiro na saída de Lucas Arcanjo e recolocou o CRB em vantagem no Rei Pelé.

Não demorou muito e o Vitória voltou a igualar o placar. Aos 21 minutos, Claudinho lanço na área, a bola atravessou a defesa do CRB e achou Neris sozinho que soltou a bomba e empatou o duelo em Maceió. A partida teminou com o placar igual.

CRB empatou em casa (Foto: Divulgação/CRB)

O que vem por aí?

Na próxima rodada da competição, o Vitória recebe o Souza, no Barradão, em Salvador, no dia 4 de fevereiro, terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O CRB viaja para enfrentar o Altos, no dia 5 de fevereiro, às 21h30, no estádio Albertão, na cidade que nomeia o clube mandante, no Piauí.