Dirigentes do Internacional são absolvidos no STJD

Três dirigentes do Internacional foram absolvidos pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo Andrés D'Alessandro e o vice-jurídico Jorge Oliveira Filho haviam sido citados em súmula por xingamentos ao árbitro da partida contra o Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O analista de desempenho Juan Romanazzi também acabou inocentado.

De forma remota, Barcellos participou da sessão, ocorrida na manhã de terça (25), a convite do departamento jurídico do clube. A absolvição ocorreu de forma unânime por parte dos cinco auditores da 5ª Comissão Disciplinar do STJD.

Os quatro foram citados na súmula da partida pelo árbitro Rodrigo José Pereira. A absolvição se deu por incongruências na confecção do documento. A falta de identificação correta sobre o envolvimento de cada um dos envolvidos também foi determinante. Dirigentes do Corinthians e o técnico Dorival Júnior, igualmente citados, também acabaram absolvidos.

Faltam três rodadas

Em 15º, com 41 pontos, o Inter tem ainda três partidas pelos Brasileirão. Dois dos duelos são fora de casa: nesta sexta (28), vai ao Rio de Janeiro, para o confronto direto com o Vasco – a equipe carioca tem 42 pontos e está na 13ª posição. No dia 3, joga como o São Paulo, na Vila Belmiro. O Colorado só volta a jogar no Beira-Rio na última rodada, em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, segunda (24), em Porto Alegre, conforme acompanhamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 6,5% de ser rebaixado para a Série A.

28/11 – Sexta – 19h30min – estádio São Januário – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – Vila Belmiro – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – estádio Beira-Rio - Internacional x Bragantino