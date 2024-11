O Sport pagou uma multa de R$ 500 mil ao Santos para contar com o meia-atacante Lucas Lima, emprestado pelo time paulista, no confronto que definiria o acesso dos pernambucanos à Série A do Brasileirão. O dinheiro não poderia ter sido gasto de melhor forma: o atleta marcou dois gols contra o ex-clube, que garantiram a vitória por 2 a 1 e a terceira colocação na Série B.

Antes da partida disputada neste domingo (24), Lucas Lima tinha apenas um gol na competição. O faro artilheiro apareceu no momento necessário. No entanto, o meia já fazia uma grande Série B. O atleta liderou o torneio em assistências (10), passes decisivos (82) e grandes chances criadas (12).

Lucas Lima viveu grandes momentos com a camisa do Santos entre 2014 e 2018. Na época, chegou a ser especulado no Barcelona. Depois, porém, teve uma carreira irregular. O meia retornou ao Peixe no ano passado, mas não conseguiu evitar o primeiro rebaixamento do clube na história. Após anos de altos e baixos, o jogador de 34 anos reencontrou o bom futebol em Recife.

O ex-atleta de Palmeiras e Fortaleza está emprestado ao Sport apenas até o fim do ano. Teoricamente, retorna ao Santos, equipe com a qual tem contrato até abril de 2025. É improvável que o meia tenha o vínculo com o Peixe estendido. O clube pernambucano pode buscar um acordo para contratá-lo em definitivo, mas a ótima Série B também pode ter despertado interesse de outros times. Portanto, Lucas Lima deve ser tema no noticiário durante a próxima janela de transferências.

Lucas Lima reencontrou o Santos, com quem ainda tem contrato (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Números de Lucas Lima na Série B 2024

35 jogos

3 gols

10 assistências (1° da liga)

82 passes decisivos (1º da liga)

12 grandes chances criadas (1º da liga)

Além do Sport, quem subiu para a Série A do Brasileirão?

Os quatro clubes que subiram para a Série A do Brasileirão foram, em ordem de classificação, Santos, Mirassol, Sport e Ceará.