O Londrina se reapresentou nesta segunda-feira (1) no estádio VGD para a iniciar a pré-temporada. Vice-campeão da Série C, o Tubarão anunciou três contratações para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A retomada dos trabalhos contou com sete remanescentes e duas caras novas. O volante Fabiano, do sub-20 do Flamengo, e o atacante Crysthyan, do sub-20 do Internacional, foram confirmados como reforços e integrados ao grupo.

Já o atacante Paulinho Moccelin, que estava no Brusque e retorna ao clube paranaense após dois anos, se apresenta na próxima semana. Outros três atletas devem ser confirmados nos próximos dias: o zagueiro Gabriel Lacerda (Ceará), o lateral-direito André (Bahia) e o volante André Luiz (Volta Redonda).

continua após a publicidade

Os 'velhos conhecidos' que se apresentaram foram o goleiro Luan Ribeiro, os zagueiros Wallace, Yago Lincoln e Manzoli, os volantes Lucas Marques e João Tavares e o atacante Iago Teles. O lateral Maurício, que também tem contrato, foi liberado para retornar na quinta-feira (4).

Sem o técnico Roger Silva, que está em São Paulo para concluir o curso de Licença Pro da CBF Academy, o elenco alviceleste usará a semana para exames médicos e trabalhos físicos.

continua após a publicidade

Calendário do Londrina

O grupo alviceleste entrou de férias em 26 de outubro, logo após o vice da Série C contra a Ponte Preta, e terá pausas no Natal e no Ano Novo durante a pré-temporada. O Londrina estreia em 2026 contra o Operário-PR, em casa, dia 7 de janeiro.

Na Copa do Brasil, a primeira fase está prevista para fevereiro, enquanto a Série B começa na segunda quinzena de março.