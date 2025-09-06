Liderado por Romário, America-RJ vai à final da Copa Rio e jogará torneio nacional em 2026

O tradicional America-RJ está de volta ao mapa do futebol nacional. Neste sábado (6), o clube presidido por Romário venceu o Araruama por 1 a 0, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, e garantiu vaga na final da Copa Rio pela primeira vez em sua história. Com isso, o Mecão assegura presença em uma competição nacional em 2026 — algo que não acontecia desde sua participação na Série D de 2010.

O gol da classificação foi marcado ainda no primeiro tempo, por Henrique, após assistência de Cleyton. No jogo de ida, disputado na última quarta-feira (3), as equipes haviam empatado em 0 a 0 no Estádio Lourival Gomes, em Araruama.

Escolha entre Copa do Brasil ou Série D

A Copa Rio oferece ao campeão a oportunidade de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro, ambas na temporada de 2026. Já o vice-campeão fica com a outra opção não selecionada pelo vencedor da final.

Agora, o America aguarda o vencedor do confronto entre Portuguesa-RJ e Maricá, que jogam ainda neste sábado. A Lusa venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem boa vantagem para avançar à final.

Jogadores do America comemoram classificação para a final da Copa Rio (Foto: João Carlos Gomes/America)

Campanha sólida até a final

Na campanha do America até a decisão, o clube eliminou o Niteroiense na primeira fase, o Audax-RJ nas oitavas de final e a Cabofriense nas quartas. Agora, terá a chance de disputar o título inédito da competição estadual.

A final da Copa Rio ainda terá data definida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), e o campeão poderá planejar com antecedência sua participação no cenário nacional em 2026.