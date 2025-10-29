menu hamburguer
Flamengo ou Palmeiras? IA crava clube eliminado na semifinal da Libertadores

Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU decidem classificação nesta semana

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
05:10
imagem cameraTaça da Copa Libertadores da América (Foto: Divulgação/Conmebol)
Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU decidem os próprios futuros na Copa Libertadores durante esta semana. Para a ocasião, o Lance! pediu para a Meta IA apontar as equipes que vão se despedir da competição continental na semifinal do torneio. De acordo com a tecnologia, o Rubro-Negro avança, enquanto o Alviverde fica pelo caminho.

A inteligência artificial do WhatsApp previu uma vitória do Flamengo e Racing por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), na Argentina. O resultado classifica a equipe de Filipe Luís, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã.

Por outro lado, a Meta IA apontou a eliminação do Palmeiras, dando um palpite de vitória do Alviverde por 3 a 2. A equipe de Abel Ferreira perdeu o primeiro jogo por 3 a 0, no Equador. No cenário projetado pela ferramenta, a decisão da Libertadores acontece entre Flamengo e LDU.

Final da Libertadores

A decisão do torneio continental está marcada para acontecer no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Caso a previsão da IA se confirme, esta será a segunda vez no século em que Flamengo e Palmeiras decidiram a final da Libertadores.

➡️ Vidente prevê classificação emocionante em Flamengo x Racing

O primeiro confronto valendo a taça mais desejada do continente entre as equipes aconteceu em 2021. Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira superou o adversário, que na época era comandado por Renato Gaúcho, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Flamengo venceu o Racing no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)

