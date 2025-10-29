Ex-Real Madrid e Seleção crava placar de Racing x Flamengo: 'Vai massacrar'

Racing x Flamengo é o grande jogo do dia para o amante de futebol sul-americano. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semfininal da Libertadores, e um ex-Seleção Brasileira cravou o placar do jogo.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-Real Madrid e Seleção Cicinho cravou que Racing x Flamengo será um massacre para o Rubro-Negro.

- 4 a 1 para o Flamengo. O Racing vai vir para cima, e o Flamengo vai massacrar. Era para ter acontecido isso no Maracanã - disparou Cicinho.

A bola rola a partir das 21h30 para Racing x Flamengo, no El Cilindro, em jogo que vai definir o primeiro finalista da Libertadores de 2025. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o time argentino no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal.

Racing x Flamengo: como chegam as equipes

O Racing deve ter mudanças para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Uma delas é obrigatória: Sosa sofreu uma fratura no rosto no duelo de ida e passou por cirurgia; ele deve ser substituído por Nardoni.

O técnico Costas ainda tem dúvida na lateral direita, com Martirena podendo dar lugar a Mura. No ataque, há a possibilidade de utilizar dois centroavantes, com Maravilla Martínez e Balboa juntos. Conechny, porém, pode ser mantido entre os titulares após boa atuação no Maracanã. A expectativa é de uma equipe mais ofensiva em relação ao primeiro jogo. Promessa de emoção em Racing x Flamengo.

Flamengo venceu o Racing no jogo de ida da semifinal (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Flamengo, por sua vez, chegou a Buenos Aires na segunda-feira (27). Nesta terça-feira, o Rubro-Negro realizou o único treino em solo argentino no CT do Defensa y Justicia. Sem Pedro, a maior dúvida fica no comando de ataque: Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputam a posição de centroavante. Dúvida de Filipe Luís para Racing x Flamengo.

Outra indefinição é na defesa. Léo Ortiz, preservado nos últimos dois jogos do Flamengo por estiramento no ligamento do tornozelo direito, treinou sem limitações nesta terça-feira (28). Desta forma, a tendência é que o camisa 3 retorne ao time titular ao lado de Léo Pereira. Danilo, por sua vez, não está descartado.

Alex Sandro retorna após ser poupado da viagem a Fortaleza. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão, também estão de volta. De la Cruz, recuperado de virose, viajou e deve começar no banco de reservas. Retornos importantes para Racing x Flamengo.