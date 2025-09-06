Filho de Romário convive com guerra na Ucrânia para jogar futebol

A vida de Romarinho, filho do ex-atacante e campeão mundial Romário, ganhou contornos que vão muito além das quatro linhas. Há seis meses, o jogador vive na Ucrânia, país que desde 2022 enfrenta o conflito armado contra a Rússia, e defende o UCSA, equipe da Segunda Divisão local. Em meio ao cenário de guerra, ele revelou que contou com o incentivo do próprio pai para aceitar o desafio de atuar no Leste Europeu.

O cotidiano do atacante foi retratado no mais recente episódio da série “Futebol na Guerra”, produzida pelo influencer Lucas Strabko, o Cartolouco, e exibida em seu canal no YouTube nesta sexta-feira (5). O jornalista acompanhou de perto a rotina de Romarinho em meio a explosões, alarmes e treinamentos interrompidos por riscos de ataques.

Segundo o jogador, a decisão de seguir para a Ucrânia partiu muito mais do pai do que dele próprio.

- Quando surgiu a oportunidade, meu pai se amarrou na ideia, botou muita pilha para eu vir. A iniciativa foi mais dele que minha. Aqui acontece muito bombardeio e mostrei isso pra minha família. Aí, quando voltei de férias, pediram para que eu não voltasse mais - afirmou.

Romarinho contou ter vivido situações de risco dentro de casa e até mesmo durante os treinos.

- Estava ouvindo barulho de explosões perto da minha casa. Vim na janela para filmar. Quando boto a cara, vejo um drone. Saí correndo e não voltei mais na janela. Também ouvimos barulhos de tiros nos treinamentos. Como todo dia tem alarme, a gente acaba se acostumando. Apesar de tudo, vivo muito bem aqui e consigo guardar um dinheiro antes de voltar para casa - destacou.

Romarinho tem contrato de mais três meses com o UCSA e, apesar das dificuldades, não pretende deixar o país neste momento.

