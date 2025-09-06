menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Filho de Romário convive com guerra na Ucrânia para jogar futebol

Incentivado pelo pai, jogador atua na Segunda Divisão do país

Romarinho atua na Ucrânia (Foto: Divulgação)
imagem cameraRomarinho atua na Ucrânia (Foto: Divulgação)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vida de Romarinho, filho do ex-atacante e campeão mundial Romário, ganhou contornos que vão muito além das quatro linhas. Há seis meses, o jogador vive na Ucrânia, país que desde 2022 enfrenta o conflito armado contra a Rússia, e defende o UCSA, equipe da Segunda Divisão local. Em meio ao cenário de guerra, ele revelou que contou com o incentivo do próprio pai para aceitar o desafio de atuar no Leste Europeu.

continua após a publicidade

Relacionadas

O cotidiano do atacante foi retratado no mais recente episódio da série “Futebol na Guerra”, produzida pelo influencer Lucas Strabko, o Cartolouco, e exibida em seu canal no YouTube nesta sexta-feira (5). O jornalista acompanhou de perto a rotina de Romarinho em meio a explosões, alarmes e treinamentos interrompidos por riscos de ataques.

Segundo o jogador, a decisão de seguir para a Ucrânia partiu muito mais do pai do que dele próprio.

- Quando surgiu a oportunidade, meu pai se amarrou na ideia, botou muita pilha para eu vir. A iniciativa foi mais dele que minha. Aqui acontece muito bombardeio e mostrei isso pra minha família. Aí, quando voltei de férias, pediram para que eu não voltasse mais - afirmou.

continua após a publicidade

Romarinho contou ter vivido situações de risco dentro de casa e até mesmo durante os treinos.

- Estava ouvindo barulho de explosões perto da minha casa. Vim na janela para filmar. Quando boto a cara, vejo um drone. Saí correndo e não voltei mais na janela. Também ouvimos barulhos de tiros nos treinamentos. Como todo dia tem alarme, a gente acaba se acostumando. Apesar de tudo, vivo muito bem aqui e consigo guardar um dinheiro antes de voltar para casa - destacou.

Romarinho tem contrato de mais três meses com o UCSA e, apesar das dificuldades, não pretende deixar o país neste momento.

➡️Luis Enrique, técnico do PSG, sofre acidente de bicicleta e terá de passar por cirurgia

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Romarinho atua na Segunda Divisão (Foto: Divulgação)
Romarinho, filho de Romário, convive com guerra na Ucrânia (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias