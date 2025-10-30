Torcedores de Flamengo e Racing entram em briga após jogo na Argentina

AVELLANEDA (ARG) — Torcedores de Flamengo e Racing se envolveram em uma briga no entorno do estádio El Cilindro na madrugada desta quinta-feira (30), após o jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0, placar que deu ao Rubro-Negro vaga na decisão continental.

Filipe Luís comemora quarta final de Libertadores pelo Flamengo: 'Muito orgulhoso'

Em vídeo, é possível ver discussão acalorada entre torcedores da equipe brasileira e argentinos, com garrafas sendo arremeçadas. Depois, um casal confrontou os flamenguistas envolvidos na confusão, e o homem, com roupas do time argentino, foi agredido. Veja no topo na publicação.

Os envolvidos e o motivo da briga após o duelo decisivo pela Libertadores não foram identificados até a publicação desta matéria. Também não há informações sobre o estado do torcedor do Racing agredido ou outras possíveis vítimas.

Racing x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

