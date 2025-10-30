Fluminense terá desafio duplo na próxima partida pelo Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía terá um desafio duplo para manter a sequência de vitórias do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sem o meia Lucho Acosta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador precisará encontrar alternativas para o setor de criação no confronto contra o Ceará, neste domingo (2), às 16h, na Arena Castelão. O comandante argentino ainda não venceu fora de casa com o Tricolor.

Principal articulador ofensivo da equipe, Acosta é o jogador que mais participa da construção das jogadas e tem sido peça-chave no modelo de jogo implantado por Zubeldía. Sua ausência foi sentida quando ficou fora do time — como no empate com o Sport, fora de casa, quando o Tricolor mostrou dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

Além de Acosta, o treinador argentino também segue sem poder contar com Ganso, que está em transição física e ainda não foi liberado pelo departamento médico. Assim, Zubeldía terá de ajustar o meio-campo sem os dois principais articuladores do elenco.

— Antes de eu chegar, a equipe já jogava sem o Lucho e sem o Ganso. Temos jogadores que podem se adaptar, inclusive com três meias diferentes. Ganso e Lucho são criativos, podem fazer jogadas impensáveis, mas o time também tem mostrado boas atuações com outro perfil. Vamos organizar da melhor forma para manter o nível competitivo — disse o treinador após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã.

Outro obstáculo para o técnico é o retrospecto fora de casa. Desde que assumiu o comando, Zubeldía ainda não venceu como visitante. O jogo no Castelão será, portanto, mais uma oportunidade para quebrar esse tabu e consolidar o Fluminense no G-6, zona de classificação para a Libertadores.

Como fica o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, novamente contra o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Tricolor ocupa o 6º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores.