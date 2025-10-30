AVELLANEDA (ARG) — Destaque do Flamengo no empate com o Racing nesta quinta-feira (30), que rendeu à equipe a classificação à final da Libertadores, Agustín Rossi disse não se considerar ídolo do clube. Em entrevista após o 0 a 0 no estádio El Cilindro, o goleiro afirmou que ainda "não ganhou nada" para alcançar tal status, mas deixou a questão para o torcedor rubro-negro.

— Meu trabalho é no dia a dia. Virar ídolo fica a cargo do torcedor, que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Eu não vou botar o meu nome como ídolo, porque ainda não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo — declarou o camisa 1.

Rossi foi eleito o melhor jogador pela Conmebol em campo no duelo desivo em Avellaneda. O goleiro foi fundamental para garantir o empate ao Fla, que teve um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo, quando Gonzalo Plata foi expulso. O principal lance do herói rubro-negro aconteceu já nos acréscimos, quando defendeu chute de Luciano Vietto à queima-roupa. Ele celebrou a classificação e pediu foco na disputa do Campeonato Brasileiro.

— Agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história do Flamengo também. Então, é continuar trabalhando, agora no sábado temos mais uma final pelo Brasileiro, falta muito ainda e a gente tem que comemorar, tem que acreditar que o sábado temos uma grande partida para fazer também — completou.

O Flamengo espera o vencedor do confornto entre LDU e Palmeiras para conhecer o adversário na decisão. da Libertadores. A equipe rubro-negra volta a campo no próximo sábado (1º), às 21h (de Brasília), e recebe o Sport no Maracanã, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

