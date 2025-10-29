Ceará perde para o Fluminense e chega a três jogos sem marcar

O Ceará foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Maracanã, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube atingiu a negativa marca de três partidas consecutivas sem balançar as redes.

A sequência incômoda teve início com a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, na Arena Castelão. Apesar de ter finalizado 21 vezes no confronto, o time de Léo Condé sofreu com a pontaria e não conseguiu marcar diante dos cariocas.

Depois, o Alvinegro visitou o Atlético-MG e perdeu por 1 a 0 - os mineiros balançaram as redes com 22 segundos de jogo. O Ceará finalizou mais do que o adversário no revés (16 conclusões contra seis) e teve grandes chances, mas parou em boa atuação do goleiro Everson.

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Por fim, em jogo atrasado da 12ª rodada, o Vovô foi superado pelo Fluminense por 1 a 0. O gol dos cariocas surgiu em um lance polêmico: a arbitragem marcou um toque de mão do zagueiro Marllon, o que gerou reclamações dos jogadores visitantes. Renê cobrou a falta, Bruno Ferreira não chegou e a bola foi para o fundo das redes.

Apático no setor ofensivo, o Ceará pouco criou em busca do empate no Maracanã. O Fluminense teve chances de ampliar, mas parou nas defesas de Bruno Ferreira.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo no domingo (2), contra o próprio Fluminense, na Arena Castelão. O embate pela 31ª rodada da Série A terá início às 16h (de Brasília).