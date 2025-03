A Ponte Preta foi condenada nesta semana pela Justiça a pagar R$ 2,85 milhões por dívidas com seis jogadores diferentes. A decisão não cabe mais recurso. Desta forma, o clube terá que desembolsar a quantia no prazo estabelecido aos seis jogadores que moveram as ações.

Os atletas envolvidos são o goleiro Ivan, os laterais-direito Jeferson e João Lucas, o lateral-esquerdo Ernandes, o volante Naldo e o atacante Papa Faye. Os débitos são por salários atrasados, 13º salário, direitos de imagem, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de juros e multa.

A maior quantia devia é para Ivan, de pouco mais de R$ 1 milhão. Jeferson e Naldo também possuem valores relevantes: R$ 745,3 mil e R$ 601,4 mil, respectivamente. João Lucas fica com a menor fatia, de R$ 53,1 mil.

Procurada pela reportagem, a Ponte Preta não se manifestou. Representantes dos jogadores, os advogados Filipe Rino e Thiago Rino também não se pronunciaram.

As passagens dos atletas na Ponte Preta

Criado e revelado pela Macaca, Ivan é o jogador mais conhecido. Ele ficou no clube entre 2013 e 2021 e foi vendido ao Corinthians no começo de 2022. O time do interior, contudo, não recebeu nenhum valor por ter contraído empréstimos de R$ 12 milhões com a empresa que gere a carreira de Ivan e usou o atleta como garantia de pagamento. Ao todo, o goleiro fez 162 jogos pelo clube.

continua após a publicidade

O lateral Jeferson também é da formação pontepretana e jogou entre 2011 e 2020, com empréstimos para Vitória (2018-19) e Vila Nova (2019) no período. Ele fez dois gols e deu três assistências em 123 partidas.

Naldo atuou 32 jogos na Ponte em 2017, mesmo ano de João Lucas, que fez 10 confrontos. Já Ernandes esteve em 16 partidas em 2020. Por fim, Papa Faye ficou na Macaca entre 2021 e 2021 e entrou em campo sete vez.

