Conmebol admite erro na expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (19), um dia após a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores, a análise do VAR sobre a polêmica expulsão do atacante Gonzalo Plata. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo aos 36 minutos do segundo tempo. Veja o vídeo:

No lance em questão, Plata se antecipa ao jogador do Estudiantes e recupera a bola na entrada da área. Ele recebe um chute, cai, mas Andrés Rojas, árbitro colombiano, entende que o equatoriano entrou com a sola da chuteira, levando perigo ao zagueiro Facundo Rodríguez.

O vídeo divulgado pela entidade é bem claro: o VAR Nicolas Gallo, também colombiano, entendeu que a falta foi de Facundo em Plata. No entanto, como a imagem apontou contato fora da área, o que era a dúvida em questão, ele não poderia intervir por não estar na regra para intervenção da cabine.

Andrés Rojas (COL) foi o árbitro de Flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo Porciuncula/ AFP)

— No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé atacante e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das quatro considerações revisáveis: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade — avaliou a Conmebol, em vídeo publicado.

Flamengo prejudicado

Com um a mais, o Estudiantes pressionou o Flamengo e conseguiu diminuir a desvantagem com gol de Carrillo. Com o 2 a 1, o time argentino precisará vencer por um gol de diferença na próxima quinta-feira (25), na Argentina, para levar a decisão para os pênaltis — uma vitória por dois ou mais gols classificará o mandante.