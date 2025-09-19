Felipe Melo diz que árbitro de Flamengo x Estudiantes pode ser excluído de torneio

O árbitro Andrés Rojas, que comandou a arbitragem na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes na última quinta-feira (18), no Maracanã, deve ser retirado da escala do Mundial sub-20 pela Conmebol. A informação foi revelada pelo ex-jogador e atualmente comentarista de futebol Felipe Melo em vídeo publicado nas redes sociais. A competição será disputada no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro.

A atuação de Rojas foi alvo de críticas do clube brasileiro, principalmente pela expulsão de Gonzalo Plata, que levou o segundo cartão amarelo após sofrer uma falta. Nesta sexta-feira, (19) a Conmebol admitiu o erro na marcação e, posteriormente, anulou a advertência, liberou o atacante para o jogo da volta em La Plata, na Argentina.

— Uma pessoa da Conmebol me afirmou que a Conmebol está trabalhando de forma firme para tirar Andrés Rojas do Mundial Sub-20. Eles entendem que o erro é grotesco e o árbitro precisa ser punido — disse Felipe Melo.

Andrés Rojas havia sido indicado em julho como um dos quatro representantes da América do Sul no torneio, junto de Dario Herrera (Argentina), Augusto Aragon (Equador) e Gustavo Tejera (Uruguai). No total, o Mundial terá 18 árbitros: quatro da Conmebol, cinco da Uefa, três da CAF, três da AFC e três da Concacaf.

