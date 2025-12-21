A final da Copa do Brasil tem dominado o noticiário esportivo no país e mobilizado personagens ligados ao futebol brasileiro. Em meio à expectativa para a decisão entre Vasco e Corinthians, o ex-lateral Léo Moura, ídolo do Flamengo, declarou torcida ao clube cruzmaltino no confronto decisivo. Em conversa com o Lance!, o ex-jogador explicou os motivos da escolha, mesmo com sua forte identificação com o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No evento organizado pela Alob Sports, que reuniu diversas celebridades para uma partida beneficente entre Negrete e L7nnon, Léo Moura foi um dos convidados e pôde falar com exclusividade ao Lance!. Apesar de ser mais identificado com o Flamengo, pela idolatria construída ao longo da carreira, o ex-lateral teve uma breve passagem pelo time cruzmaltino e, na sua concepção, pelo tempo que o clube está na fila à espera de um grande título, o Vasco merece mais.

continua após a publicidade

– Todo mundo sabe que eu sou flamenguista e tenho identidade com o Flamengo, mas no fim de tudo, eu sou carioca. Entre Corinthians e Vasco, o Vasco merece mais. Eles estão a mais tempo esperando, a torcida vem esperando fielmente – afirmou Léo Moura.

Léo Moura jogou no Flamengo por dez anos (Foto: Alexandre Vidal / Flaimagem)

Além da Copa do Brasil, Léo Moura também falou sobre Seleção Brasileira

Além da final da Copa do Brasil, Léo Moura também falou sobre Seleção Brasileira e projetou o próximo ciclo de Copa do Mundo. Questionado sobre jogadores do futebol brasileiro que merecem atenção do técnico Carlo Ancelotti, o ex-lateral citou Thiago Silva, recentemente desligado do Fluminense.

continua após a publicidade

– Acho que o Thiago Silva tem que estar na lista. É um grande líder, identificado com a Seleção e tem jogado muito bem no Fluminense, sendo a grande referência defensiva do time. Acho que ele precisa dessa chance – finalizou o ex-jogador.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.