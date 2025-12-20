menu hamburguer
Vasco

Em busca do bicampeonato, Vasco encerra preparação para a final da Copa do Brasil

Equipe disputa o título no domingo (21)

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
14:25
Atualizado há 1 minutos
Philippe Coutinho no último treino do Vasco antes da final da Copa do Brasil
Philippe Coutinho no último treino do Vasco antes da final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco realizou seu último treino antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A sessão aconteceu neste sábado (20), um dia antes da decisão no Maracanã, que acontece às 18h (de Brasília).

No jogo de ida, na Neo Química Arena, a partida terminou empatada sem gols. Dessa forma, o vencedor no Rio de Janeiro será o campeão da competição. Se permenecerem empatados, a decisão vai para os pênaltis.

➡️Rayan, da Barreira ao Maracanã: a joia do Vasco que pode decidir a Copa do Brasil

Esta é a terceira final do Cruz-Maltino na competição, que chegou pela primeira vez em 2006, quando perdeu o título para o Flamengo. Depois, em 2011, o time venceu o Coritiba e garantiu sua primeira taça, indo agora em busca da segunda.

Tudo sobre o jogo entre Vasco x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 🆚 Corinthians
Final – Copa do Brasil (jogo de volta)

📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Vegetti no último treino do Vasco antes da final da Copa do Brasil
Vegetti no último treino do Vasco antes da final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

