Botafogo busca ajuste e 'luz' com reforços para Anselmi desenvolver trabalho

O Botafogo viu 45 minutos comprometerem na Arena do Grêmio na derrota por 5 a 3 na noite da última quarta-feira (4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre erros individuais e de um sistema novo, que demanda tempo para aperfeiçoar, urge a necessidade de peças para a engrenagem funcionar melhor sob o comando de Martín Anselmi.

Se a parte ofensiva vai muito bem, com criação e jogadas envolventes em um estilo de aproximação e toques rápidos, atrás, o Botafogo precisa de ajustes. O principal é quanto ao posicionamento.

No primeiro gol do Grêmio, o de empate, erro de Mateo Ponte em um corte sozinho dentro da área. No segundo, Alex Telles cometeu pênalti ao pular de braço aberto e bloquear a bola. Depois disso, terceiro, quarto e quinto gols do Grêmio foram em cima do posicionamento ainda a ser trabalhado — normal em começo de trabalho.

Botafogo sufocado com elenco curto

Martín Alsemi tenta adaptar o 11 inicial com o que tem à disposição. Newton e Mateo Ponte não são de ofício da posição, mas jogam improvisados no sistema de três zagueiros. Bastos está evoluindo, já atuou, mas passa pro controle de carga, enquanto Kaio Pantaleão só voltará no segundo semestre.

Nomes como Ythallo e Riquelme Felipe ainda carecem de registro devido à punição da SAF com o transfer ban. No geral, o técnico argentino "se vira" com o material que tem, ainda que isso possa custar resultados pela falta de opções com os problemas de gestão a serem resolvidos pelo empresário John Textor. Enquanto isso, a liderança de futebol blinda bem o elenco.

O trabalho está em desenvolvimento e isso está sendo bem levado pelo torcedor alvinegro, que sabe de onde vem o problema. Atualmente, o plantel é desequilibrado e, mesmo assim, apresenta futebol.

Ainda sem os reforços, mas com prováveis mudanças, o Botafogo volta a campo no domingo (7), contra o Vasco, em São Januário. O Glorioso, já classificado, vai para o clássico lutando pela liderança do Grupo B da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca.

