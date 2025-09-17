Por onde anda Ilan, ex-atacante do Athletico-PR e da Seleção?
Campeão brasileiro com o Furacão, Ilan hoje leva uma vida longe dos gramados.
Ilan Araújo Dall’Igna nasceu em Curitiba, em 1980, e foi revelado pelo Paraná Clube. Ainda muito jovem, mostrou faro de gol e ajudou a equipe a conquistar o Módulo Amarelo da Copa João Havelange em 2000, equivalente à Série B do Brasileirão. Rapidamente, ganhou destaque nacional como uma das principais promessas do futebol paranaense. O Lance! te conta por onde anda Ilan.
O bom início abriu as portas do São Paulo, onde chegou para ser companheiro de ataque de França, mas não conseguiu se firmar. Pouco aproveitado, retornou a Curitiba em 2001, dessa vez para vestir a camisa do Athletico-PR, clube no qual viveria alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira.
Pelo Furacão, Ilan teve papel decisivo na conquista do Brasileirão de 2001, marcando gol na final contra o São Caetano. Em 2003, ganhou ainda mais destaque ao ser artilheiro do time e conquistar a primeira convocação para a Seleção Brasileira, disputando a Copa das Confederações.
A boa fase no Brasil o levou ao futebol europeu, onde construiu grande parte de sua carreira. Passou por clubes da França, Inglaterra e voltou brevemente ao Brasil antes de encerrar sua trajetória profissional em 2015.
A passagem marcante de Ilan pelo Athletico-PR
No Athletico, Ilan se tornou nome importante da virada de chave do clube no início dos anos 2000. Mesmo como reserva na final do Brasileirão de 2001, entrou em campo contra o São Caetano e marcou um dos gols da vitória por 4 a 2, ajudando a consolidar o título inédito. Dois anos depois, já como protagonista, viveu a melhor fase pelo Furacão, marcando gols em sequência e sendo convocado para a Seleção por Carlos Alberto Parreira. O desempenho chamou a atenção do futebol europeu e resultou em sua transferência para o Sochaux.
Sucesso no futebol francês
No Sochaux, Ilan manteve a veia goleadora, tornando-se artilheiro do time em sua primeira temporada. Rapidamente virou peça-chave e ajudou o clube a avançar em competições continentais, como a Copa da Uefa. Em 2006, foi contratado pelo Saint-Étienne, onde viveu a fase mais duradoura de sua carreira.
Pelo clube verde da França, conquistou o carinho da torcida com gols importantes, chegando a vencer o prêmio de “Gol do Ano” do Campeonato Francês em 2007. Também ajudou a recolocar a equipe em competições europeias após quase três décadas de ausência, consolidando seu nome como um dos ídolos recentes da história do clube.
Breve passagem pela Premier League e retorno ao Brasil
Em 2010, Ilan aceitou o desafio da Premier League ao assinar contrato com o West Ham United. Apesar do pouco tempo em campo, deixou boa impressão: em apenas 11 jogos, marcou quatro gols e mostrou eficiência. Ainda em 2010, retornou ao Brasil para defender o Internacional, mas não conseguiu espaço. Atuou apenas quatro vezes e sofreu com problemas físicos, sendo dispensado no fim da temporada.
Os últimos anos na França e a aposentadoria
De volta ao futebol francês, Ilan defendeu o Ajaccio e depois o Bastia, já sem o mesmo brilho dos anos anteriores. Em 2014, encerrou a carreira no Grenoble, clube pelo qual não chegou a disputar partidas oficiais. A aposentadoria veio em 2015, aos 35 anos, encerrando um ciclo que começou no Paraná e passou por alguns dos principais palcos do futebol europeu.
Por onde anda Ilan?
Aposentado, Ilan escolheu viver uma vida discreta, longe dos holofotes. Reside na França, país onde construiu a maior parte da sua trajetória profissional, e mantém vínculos afetivos com os clubes que defendeu. Embora não esteja diretamente envolvido com o futebol como treinador ou dirigente, continua sendo lembrado pelos torcedores do Athletico-PR e do Saint-Étienne como um atacante decisivo e de personalidade marcante.
Clubes em que Ilan atuou
- Paraná (1999–2000)
- São Paulo (2000–2001)
- Athletico-PR (2001–2004)
- Sochaux (2004–2006)
- Saint-Étienne (2006–2010)
- West Ham (2010)
- Internacional (2010)
- Ajaccio (2011–2012)
- Bastia (2012–2014)
- Grenoble (2014–2015)
