Lenda do Botafogo e da Seleção, Nilton Santos completaria 100 anos nesta sexta

Bicampeão Mundial pela Seleção Brasileira (1958-62) e um dos maiores ídolos da história do Botafogo, Nilton Santos completaria 100 anos nesta sexta-feira (16). Chamado de “enciclopédia do futebol” pelo conhecimento que tinha sobre o esporte, ele foi eleito como o maior lateral esquerdo do Século XX e dá nome ao estádio onde atualmente joga o único clube em que defendeu ao longo da carreira de 17 anos.

CBF publica vídeo de Garrincha, mas não foge de críticas: 'Agora?'

Nascido em 16 de maio de 1925 na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, Nilton Santos revolucionou a função de lateral-esquerdo. Quando começou a jogar profissionalmente, em 1948, jogadores daquela posição eram quase que exclusivamente defensivos, mas o lateral do Botafogo e da Seleção Brasileira gostava de se aventurar ao ataque. Na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, ele foi inclusive o autor de um dos gols da vitória do Brasil sobre a Áustria por 3 a 0.

— Consegui fazer 11 gols pelo Botafogo e três pela Seleção Brasileira, o que era um absurdo na época. Creio que fui um dos primeiros laterais a atacar e não só a marcar — contou Nilton Santos, em certa ocasião.

— Eu invejo os laterais de hoje. Não pelo dinheiro que eles ganham, mas pela liberdade que têm para jogar — declarou Nilton Santos.

Pelo Botafogo, o lateral atuou por 723 partidas. Conquistou pelo clube 20 títulos, com destaque para as Taças Rio-São Paulo de 1962 e 1964.

Na quarta-feira (14), o Botafogo aproveitou a partida com o Estudiantes, pela Libertadores, para iniciar uma série de homenagens a Nilton Santos. Uma flâmula alusiva ao centenário do ídolo, um patch para a camisa e a braçadeira de capitão lembraram o lateral-esquerdo. A torcida que foi ao estádio que leva o seu nome, por sua vez, pôde adquirir copos comemorativos.

Nilton Santos jogou a vida inteira pelo Botafogo; foram 723 partidas em 17 temporadas (Reprodução)

Nilton Santos fez gol em Copa do Mundo e evitou marcação de pênalti

Pela Seleção Brasileira, Nilton Santos atuou 86 vezes, incluindo participações em quatro Copas do Mundo. Estava no banco no Mundial de 1950, virou titular no de 1954 e entrou para a história nas Copas de 1958 e 1962, quando o Brasil conquistou os dois primeiros títulos.

Na edição de 1962, o jogador protagonizou um lance de muita malandragem e que ajudou o Brasil a rumar para o bicampeonato na Copa do Chile. Nilton Santos cometeu um pênalti sobre o espanhol Enrique Collar, mas deu dois passos para trás e saiu da área. O árbitro do jogo, que estava no meio-campo e não tinha boa visão do lance, marcou falta fora da área. O Brasil venceu aquele jogo por 2 a 1, após sair perdendo.

— Foi pura malandragem, daquelas que a gente aprende nas peladas — contaria o jogador, anos depois.

Presente em dezenas de listas mundo afora como um dos grandes jogadores de todos os tempos, Nilton Santos foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Século XX em eleição promovida pela Fifa em 1998.

Em 2021, a "Enciclopédia do Futebol" foi estrela de uma peça publicitária do Lance!

Nilton Santos faleceu em 27 de novembro de 2013, aos 88 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Entrou para a história como um dos maiores futebolistas de todos os tempos. E foi assim definido por Armando Nogueira, um dos mestres da crônica esportiva brasileira:

‘Tu, em campo,

parecia tantos,

E, no entanto,

que encanto!

Eras um só;

Nílton Santos.’