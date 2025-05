Após polêmica, CBF publica vídeo de Garrincha, mas não foge de críticas: ‘Agora?’

A CBF foi alvo de críticas na última quarta-feira após 'esquecer' de incluir Garrincha em um vídeo de homenagem a camisas 7 da Seleção. Nesta quinta (15), a entidade publicou um vídeo com os lances do ex-atacante. Contudo, a atitude não livrou a confederação das reclamações.

A lista de camisas 7 apresentada no vídeo da CBF começa com Adriano Imperador, que vestiu a 7 na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Na sequência, além de Jarizinho (Copa de 1970) e Bebeto (Copa de 1994), aparecem David Neres, Neymar, Lucas Paquetá, Vini Jr., Hulk, Martinelli, Richarlisson, Ronaldinho, Elano, Rodrygo e Diego Costa.

Garrincha na Seleção Brasileira

Manoel Francisco dos Santos, o Garrincha, estreou pela Seleção Brasileira em 1955, em um amistoso contra o Chile. Sua participação mais marcante foi nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. Na campanha do título na Suécia, formou dupla pelo lado direito com Djalma Santos e Pelé, sendo decisivo nas fases finais. Em 1962, no Chile, assumiu o protagonismo após a lesão de Pelé ainda na segunda rodada. Marcou quatro gols e foi eleito o melhor jogador do torneio, conduzindo a Seleção ao bicampeonato mundial.

Ao todo, Garrincha disputou 60 partidas pela Seleção Brasileira entre 1955 e 1966, com 52 vitórias, sete empates e apenas uma derrota — justamente na despedida, contra a Hungria, na Copa do Mundo de 1966. Nesse período, marcou 12 gols. Considerado um dos maiores dribladores da história, nunca perdeu uma partida oficial com Pelé em campo. Sua trajetória com a camisa do Brasil foi marcada por atuações em jogos eliminatórios, torneios amistosos e títulos continentais, além das duas conquistas mundiais.

