Ancelotti na Seleção: o que o técnico pode comprar com o novo salário?

Com contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. E o salário do italiano é digno de uma estrela internacional: segundo informações, o treinador receberá € 10 milhões por ano, o que equivale a cerca de R$ 63,2 milhões.

Dividindo o valor, Ancelotti vai embolsar R$ 5,3 milhões por mês — mais do que a folha salarial de vários clubes brasileiros. Mas afinal, o que dá para comprar com esse valor? O Lance! Biz fez as contas.

💸 Veja o que cabe no bolso de Ancelotti

Confira abaixo algumas comparações com o valor que o técnico da Seleção receberá por ano:

🏠 Imóveis

11 apartamentos de luxo no Leblon (R$ 5,5 milhões cada)

(R$ 5,5 milhões cada) 1 mansão em Marbella (Espanha) estimada em R$ 60 milhões

🚗 Carros de luxo

42 Ferrari Roma (R$ 1,5 milhão por unidade) 126 Toyota Corolla Altis Premium (R$ 500 mil cada)

✈️ Transporte

1 jatinho executivo Embraer Phenom 300 (R$ 58 milhões)

(R$ 58 milhões) 63 mil passagens Rio-Milão (executiva), a R$ 10 mil cada

⚽ Futebol

Metade do elenco do Mirassol, avaliado em cerca de R$ 115 milhões 180 mil camisas oficiais da Seleção Brasileira (R$ 350 cada)

💰 Bônus em caso de título

Se conquistar a Copa de 2026, Ancelotti ainda fatura um bônus de € 5 milhões (R$ 31,6 milhões). Ou seja, mais meia fortuna para a conta.

Com o maior salário entre técnicos de seleções e status de estrela mundial, Ancelotti chega não só para liderar a Seleção — mas também como um dos nomes mais valiosos do futebol brasileiro.

