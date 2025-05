Quanto o Botafogo deixará de lucrar em caso de eliminação na Libertadores?

Em terceiro no grupo A e com apenas seis pontos conquistados, o Botafogo pode ser eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (14). Para isso, basta um tropeço do Alvinegro carioca contra o Estudiantes e a vitória do Universidad de Chile sobre o Carabobo. Caso fique fora da competição, o Fogão vai deixar de lucrar uma bolada com premiações. O Lance! Biz mostra os valores.

Botafogo comemora gol pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Apenas pela participação na fase de grupos, cada clube da Libertadores recebe US$ 3 milhões (R$ 16,8 milhões). Em caso de vitória nessa parte da competição, a Conmebol paga um bônus de US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).

Caso seja eliminado na fase de grupos, o Botafogo deixará de lucrar US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões), quantia recebida pela classificação às oitavas de final da Libertadores.

Premiações em cada fase da Libertadores 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,8 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

O que o Botafogo precisa para passar de fase?

O Botafogo ocupa a terceira colocação do grupo A com seis pontos conquistados. À sua frente, estão o Universidad de Chile, com sete pontos, e o Estudiantes, com nove. O Fogão não depende mais de si mesmo para se classificar. No entanto, o time terá confrontos diretos contra as duas equipes no Nilton Santos.

O Glorioso ainda pode terminar em primeiro colocado caso ganhe as duas próximas partidas. Porém, terá que torcer para o Estudiantes perder ou empatar o jogo na última rodada contra o lanterna Carabobo. Em caso de vitória do clube argentino, as duas equipes teriam os mesmos 12 pontos, e a primeira colocação seria decidida no saldo de gols.

Vitinho comemora seu gol contra o Fluminense com jogadores do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Caso perca na próxima partida, o Fogão ainda poderá se classificar. No entanto, é preciso que o Universidad de Chile tropece em casa contra o Carabobo, o que deixaria tudo para ser decidido na última rodada, que terá o confronto entre Botafogo e o time chileno.