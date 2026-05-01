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Rodízio vira marca no Vasco: Renato Gaúcho repete escalação só uma vez desde sua chegada

Com 31 jogadores usados, técnico aposta em ter os melhores atletas fisicamente em campo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
09:00
Renato Gaúcho conversa com os jogadores do Vasco durante a partida contra o Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraRenato Gaúcho conversa com os jogadores do Vasco durante a partida contra o Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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A passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco tem sido marcada por uma característica clara: a constante rotação do elenco. Em 13 partidas à frente da equipe, o treinador conseguiu repetir a escalação inicial apenas uma vez, evidenciando um cenário de mudanças frequentes, seja por necessidade ou estratégia.

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Ao todo, foram 12 formações diferentes em 13 jogos. A única repetição aconteceu nos confrontos contra Fluminense e Grêmio, que marcaram o terceiro e o quarto jogo desta nova passagem do técnico pelo clube.

Na ocasião, o Vasco foi a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Saldívia e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)

A dificuldade em manter uma base titular tem diferentes explicações. Entre elas, a indisponibilidade de atletas por lesão ou suspensão, além da opção deliberada de preservar jogadores em meio a uma sequência intensa de jogos. Ainda assim, a escolha de rodar o elenco também reflete uma filosofia clara de Renato.

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Desde sua chegada, o treinador já utilizou 31 jogadores diferentes, reforçando a ideia de um grupo amplo e competitivo. Após a vitória sobre o Olimpia, mesmo suspenso e assistindo à partida de casa, Renato fez questão de destacar esse ponto em análise publicada nas redes sociais.

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— Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo: aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é que vocês aproveitem as oportunidades que são dadas — afirmou o treinador.

A declaração resume bem o momento: mais do que definir um time-base, Renato parece priorizar a gestão do elenco e a manutenção de todos os jogadores em ritmo competitivo. Resta saber se, ao longo da temporada, essa rotatividade se consolidará como trunfo — ou se a falta de uma formação fixa poderá impactar o desempenho em momentos decisivos.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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