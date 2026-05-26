'Novo Neymar': Imprensa espanhola aponta interesse do Barcelona em joia do Atlético-MG

O atacante Gabriel Veneno, joia das categorias de base do Atlético, já desperta o interesse de grandes clubes europeus. Segundo o jornal AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, o Barcelona monitora de perto a situação do jovem e tem interesse em sua contratação.

O atacante Gabriel Veneno, joia das categorias de base do Atlético, já desperta o interesse de grandes clubes europeus. Segundo o jornal AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, o Barcelona monitora de perto a situação do jovem e tem interesse em sua contratação.

continua após a publicidade

De acordo com a publicação desta terça-feira (26), o Atlético estipularia uma pedida em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 117,3 milhões), além de bônus vinculados a metas de desempenho. Já a multa rescisória do jogador gira em torno de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões).

O jornal também destaca que, mesmo diante das dificuldades financeiras, o Barcelona mantém forte interesse no atleta, e que a possibilidade de negociação começa a ganhar força nos bastidores do clube. Na imprensa espanhola, Gabriel Veneno já é tratado como "o novo Neymar", tamanha a expectativa em torno de seu potencial.

continua após a publicidade

Por ainda ser menor de idade, o atacante não poderia se transferir imediatamente para o futebol europeu. A mudança só seria possível a partir de julho do próximo ano, quando completa 18 anos. Por isso, o Barcelona busca se antecipar e, desde já, costurar um possível acordo com o Atlético. No clube mineiro, o jogador é visto como uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

O Lance! entrou em contato com a assessoria de Gabriel Veneno e apurou que, até o momento, não há propostas oficiais pelo atacante. O que existe são apenas sondagens e interesse.

continua após a publicidade

Gabriel Veneno, a joia do Atlético

Natural de Ilhéus, no litoral da Bahia, Gabriel Veneno é considerado internamente uma das principais promessas das categorias de base do Atlético Mineiro. O atacante chama atenção pelo estilo insinuante de jogo, marcado pela velocidade e pela habilidade no drible, principalmente atuando pelo lado direito do campo.

Na temporada passada, Veneno disputou a maioria das partidas pelo time sub-17 do Atlético e outras também pelo sub-20. Já no início deste ano, foi titular em três dos quatro jogos do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador também chegou a treinar com o elenco profissional.

Nesta terça-feira, o jovem entra em campo pela equipe sub-17 na grande final da Copa do Brasil da categoria contra o Athletico-PR. A decisão será disputada às 19h30, na Arena MRV.

Gabriel Veneno pelo Atlético sub-17 (Reprodução instagram jogador)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.