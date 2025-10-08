Leila, do Palmeiras, e Thairo, do Botafogo, são nomeados pela Fifa

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, foram nomeados pela Fifa como representantes do Brasil na Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino" (Men's Football Stakeholders Committee). O mandato na Comissão Permanente terá início ainda em 2025 e irá até 2029.

continua após a publicidade

➡️Defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira viraliza: ‘Absurda’

Leila e Thairo são os únicos representantes de clubes brasileiros no grupo. Ao lado da dupla, também foram convocados para o grupo Júlio Avellar, diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Samir Xaud, presidente da entidade.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A mandatária do clube paulista irá para a pasta de competições do futebol masculino, enquanto o dono do principal cargo da SAF alvinegra estará no comitê de stakeholders — atuando em temas que envolvem indústria esportiva e outras partes interessadas.

continua após a publicidade

A Fifa apresenta o convite via representantes de diversas federações. Leila Pereira e Thairo Arruda poderão, com as indicações, participar de congressos da Fifa sobre planejamento, calendário e assuntos estratégicos da entidade máxima do futebol. No último ciclo, representaram o país o ex-jogador Cafu e o ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

CBF também no feminino

Aém dos indicados para as funções na comissão masculina, a presidente da Federação de Futebol da Paraíba e também vice-presidente da CBF, Michelle Ramalho, foi nomeada pela Fifa como integrante da Comissão de Competições Femininas de Clubes da entidade.

continua após a publicidade

— Esse gesto da Fifa comprova o reconhecimento internacional ao trabalho sério e dedicado desenvolvido à frente da CBF pelo presidente Samir Xaud, que conduz uma gestão participativa, inclusiva e de valorização crescente do papel da mulher no futebol brasileiro — disse Michelle.