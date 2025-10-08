Botafogo vê planejamento para 2026 começar por reforços na zaga

O Botafogo ainda tenta se recuperar e engrenar na reta final do Campeonato Brasileiro, mas já vê a necessidade de iniciar o planejamento de olho em 2026. E isso terá de começar com investimento na defesa, já que peças pelo lado direito podem perder o início do próximo ano.

Pensando em elenco, urge a necessidade de, ao menos, um nome para a posição. Isso porque Kaio Pantaleão passará por cirurgia no joelho esquerdo após rupturas do ligamento cruzado anterior e menisco, com recuperação estimada em nove meses a partir da realização do procedimento. O defensor foi contratado junto ao Krasnodar para assumir a vaga de Jair, vendido ao Nottingham Forest.

Havia ainda a expectativa do retorno o angolano Bastos, destaque nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, afastado desde o início do ano. O zagueiro sofre de uma lesão crônica, passou pela intervenção cirúrgica, mas segue em tratamento de fisioterapia sob acompanhamento do departamento médico e da fisiologia. De acordo com o site "ge", a previsão passou para o início de 2026.

Bastos, zagueiro do Botafogo, em jogo pelo Brasileirão 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo com poucas opções

Com isso, pela direita, restaria Gabriel Bahia no grupo principal. Contratado por empréstimo do Volta Redonda, ele, que assumiu a vaga nos últimos jogos após a lesão de Kaio, só tem vínculo até o fim do Campeonato Carioca.

Há ainda nomes que o clube trabalha para formação e que já treinaram com o grupo principal, como Justino e Marquinhos, oriundos do sub-20. Diferente dos últimos anos, no entanto, os primeiros jogos da temporada de 2026 já devem ser com atletas de maior minutagem e do elenco de cima, já que o Brasileirão terá início no dia 28 de janeiro.

