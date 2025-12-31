Filipe Luís completou a primeira temporada como técnico de uma equipe principal e, definitivamente, não deve ter muito do que reclamar. Depois de conquistar quatro títulos com o Flamengo em 2025 e renovar o contrato por mais dois anos, o treinador foi eleito nesta quarta-feira (31) o melhor treinador da América.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

A escolha partiu de 191 dos 264 votantes da 40ª edição da pesquisa "América responde ao El País", do tradicional jornal uruguaio e que anualmente aponta os melhores do futebol do continente. A pesquisa deste ano ainda elegeu Arrascaeta como Rei da América, e Gabi Zanotti como Rainha da América. Ou seja, só deu Brasil.

Com os 191 votos, o técnico do Flamengo foi o preferido de 72% dos votantes. Ele superou o argentino Gustavo Alfaro (8,7%), técnico que ajudou a classificar o Paraguai à Copa do Mundo de 2026; e o também argentino Gustavo Costas (5,7%), do Racing. Este ano, Costas conquistou a Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo e chegou às semifinais da Libertadores, quando caiu para o Flamengo de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Ao anunciar a escolha de Filipe Luís, o "Ovación" — suplemento esportivo do El País — destacou a arrancada vitoriosa do técnico na equipe principal do Flamengo.

"Após conquistar a Copa Intercontinental com o time sub-20 do clube, ele teve a oportunidade de assumir o comando na Primeira Divisão e não precisou de tempo para se adaptar. Em suas primeiras 24 partidas, já havia conquistado três títulos e continuou a colecionar medalhas ao longo dos meses", escreveu o periódico, citando a Supercopa Rei, em fevereiro, e o Campeonato Carioca, em abril. A primeira conquista, vale lembrar, foi a Copa do Brasil de 2024.

continua após a publicidade

O Ovación mencionou a eliminação para o Bayern nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e terminou exaltando as conquistas do Flamengo na reta final da temporada. "Em novembro, porém, Filipe Luís levou a equipe ao topo do continente (com a conquista da Libertadores). E em dezembro, acrescentou o título do Brasileirão à sua coleção de troféus. A equipe também chegou à final da Copa Intercontinental contra o PSG."