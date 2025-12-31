O torcedor do Palmeiras poderá acompanhar todas as partidas desta edição da Copinha, realizadas na Arena Barueri, de forma gratuita. O Verdão fará sua estreia no dia 5 de janeiro, diante do Monte Roraima-RR, às 19h30 (de Brasília), pelo Grupo 27. Os outros dois adversários nesta fase de grupo são o Batalhão-TO e o Remo.

O resgate de ingressos já está disponível no site Sou da Liga (fpf.soudaliga.com.br), e é possível realizar a reserva de até cinco ingressos por cadastro – vale destacar que a coleta da imagem facial é necessária para o acesso ao estádio. A liberação de entradas para os jogos será feita rodada a rodada.

Esta será a terceira edição seguida que o Palmeiras terá a Arena Barueri como sede; Com a troca de gramado do Allianz Parque, o time Sub-20 dividirá o local com o profissional neste início de temporada.

A torcida alviverde poderá assistir às partidas nos Setores B (Portões 2 e 3) e C (Portões 13 e 15), enquanto os visitantes serão alocados no Setor D Superior (Portão 11).

Palmeiras na Copinha

As Crias da Academia vão em busca do terceiro título da Copinha. Em 2022, o Verdão conquistou o torneio pela primeira vez ao golear o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque, com tentos de Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes). No ano seguinte, o bicampeonato veio em vitória por 2 a 1 sobre o América-MG na decisão, no Canindé, com gols de Ruan Ribeiro e Patrick.

