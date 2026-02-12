Vasco se reforça na janela e reduz folha salarial em relação a 2025
Ao todo, 16 atletas deixaram o clube de São Januário para a temporada 2026
O Vasco conseguiu atingir um dos principais objetivos traçados ao fim da última temporada: reformular o elenco, abrir espaço no grupo e, ao mesmo tempo, reduzir a folha salarial. Atualmente, o custo mensal apenas com os atletas gira em torno de R$ 16 milhões. Considerando também os salários da comissão técnica, o valor chega a aproximadamente R$ 18 milhões. Mesmo com a chegada de reforços considerados de peso, a estimativa interna é de uma economia de cerca de R$ 1,5 milhão em relação ao que era gasto em 2025.
A redução foi possível principalmente pelo grande número de saídas nos últimos dois meses. Com a negociação encaminhada de Victor Luís para o Mirassol, o clube chegou à marca de 16 jogadores que deixaram o elenco no período, movimento que abriu espaço no grupo e reorganizou o orçamento.
Saídas do Vasco na janela:
- Paulinho (Fortaleza – definitivo)
- Lucas Oliveira (Mirassol – definitivo)
- Mauricio Lemos (fim de contrato)
- Lyncon (empréstimo ao CRB)
- Victor Luís* (Mirassol – definitivo)
- Leandrinho (Sharjah FC – definitivo)
- Riquelme (Panserraikos – definitivo)
- Sforza (empréstimo ao Talleres)
- Paulinho Paula (fim de contrato – acertou com o Internacional)
- Maxime Dominguez (empréstimo ao Cracóvia)
- Ray Breno (empréstimo ao Juventude)
- Garré (empréstimo ao Aris Saloniki)
- Jean David (rescisão contratual)
- Rayan (vendido ao Bournemouth)
- Vegetti (definitivo ao Cerro Porteño)
- GB* (empréstimo ao Fortaleza)
*Falta assinatura para oficialização.
Com o espaço financeiro criado, o Vasco viabilizou a chegada de seis reforços para 2026, incluindo nomes com salários mais elevados, como Brenner e Marino, que se encaixaram no novo planejamento orçamentário.
Reforços do Vasco para 2026
- Johan Rojas (empréstimo do Monterrey)
- Alan Saldivia (contratado junto ao Colo-Colo)
- Brenner (contratado junto à Udinese)
- Marino (contratado junto ao Atlético Nacional)
- Cuiabano (empréstimo do Nottingham Forest)
- Claudio Spinelli (contratado junto ao Independiente del Valle)
A diretoria entende que o elenco está equilibrado neste momento, embora novas movimentações não estejam descartadas. Tchê Tchê e David seguem como negociáveis. O volante teve oportunidade de saída, mas preferiu permanecer em São Januário. Já o atacante esteve próximo de acertar com o Fortaleza, mas a negociação não avançou. Além disso, jovens como Estrella e JP podem ser emprestados para ganhar minutagem. A estratégia cruz-maltina foi clara: enxugar o elenco, reduzir custos e manter competitividade para a temporada.
