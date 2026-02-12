Vasco se reforça na janela e reduz folha salarial em relação a 2025

O Vasco conseguiu atingir um dos principais objetivos traçados ao fim da última temporada: reformular o elenco, abrir espaço no grupo e, ao mesmo tempo, reduzir a folha salarial. Atualmente, o custo mensal apenas com os atletas gira em torno de R$ 16 milhões. Considerando também os salários da comissão técnica, o valor chega a aproximadamente R$ 18 milhões. Mesmo com a chegada de reforços considerados de peso, a estimativa interna é de uma economia de cerca de R$ 1,5 milhão em relação ao que era gasto em 2025.

A redução foi possível principalmente pelo grande número de saídas nos últimos dois meses. Com a negociação encaminhada de Victor Luís para o Mirassol, o clube chegou à marca de 16 jogadores que deixaram o elenco no período, movimento que abriu espaço no grupo e reorganizou o orçamento.

Saídas do Vasco na janela:

Paulinho (Fortaleza – definitivo) Lucas Oliveira (Mirassol – definitivo) Mauricio Lemos (fim de contrato) Lyncon (empréstimo ao CRB) Victor Luís* (Mirassol – definitivo) Leandrinho (Sharjah FC – definitivo) Riquelme (Panserraikos – definitivo) Sforza (empréstimo ao Talleres) Paulinho Paula (fim de contrato – acertou com o Internacional) Maxime Dominguez (empréstimo ao Cracóvia) Ray Breno (empréstimo ao Juventude) Garré (empréstimo ao Aris Saloniki) Jean David (rescisão contratual) Rayan (vendido ao Bournemouth) Vegetti (definitivo ao Cerro Porteño) GB* (empréstimo ao Fortaleza)

*Falta assinatura para oficialização.

Com o espaço financeiro criado, o Vasco viabilizou a chegada de seis reforços para 2026, incluindo nomes com salários mais elevados, como Brenner e Marino, que se encaixaram no novo planejamento orçamentário.

Reforços do Vasco para 2026

Johan Rojas (empréstimo do Monterrey) Alan Saldivia (contratado junto ao Colo-Colo) Brenner (contratado junto à Udinese) Marino (contratado junto ao Atlético Nacional) Cuiabano (empréstimo do Nottingham Forest) Claudio Spinelli (contratado junto ao Independiente del Valle)

A diretoria entende que o elenco está equilibrado neste momento, embora novas movimentações não estejam descartadas. Tchê Tchê e David seguem como negociáveis. O volante teve oportunidade de saída, mas preferiu permanecer em São Januário. Já o atacante esteve próximo de acertar com o Fortaleza, mas a negociação não avançou. Além disso, jovens como Estrella e JP podem ser emprestados para ganhar minutagem. A estratégia cruz-maltina foi clara: enxugar o elenco, reduzir custos e manter competitividade para a temporada.

