menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco se reforça na janela e reduz folha salarial em relação a 2025

Ao todo, 16 atletas deixaram o clube de São Januário para a temporada 2026

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
07:30
Admar Lopes - Vasco
imagem cameraAdmar Lopes é o diretor de futebol do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco conseguiu atingir um dos principais objetivos traçados ao fim da última temporada: reformular o elenco, abrir espaço no grupo e, ao mesmo tempo, reduzir a folha salarial. Atualmente, o custo mensal apenas com os atletas gira em torno de R$ 16 milhões. Considerando também os salários da comissão técnica, o valor chega a aproximadamente R$ 18 milhões. Mesmo com a chegada de reforços considerados de peso, a estimativa interna é de uma economia de cerca de R$ 1,5 milhão em relação ao que era gasto em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A redução foi possível principalmente pelo grande número de saídas nos últimos dois meses. Com a negociação encaminhada de Victor Luís para o Mirassol, o clube chegou à marca de 16 jogadores que deixaram o elenco no período, movimento que abriu espaço no grupo e reorganizou o orçamento.

Saídas do Vasco na janela:

  1. Paulinho (Fortaleza – definitivo)
  2. Lucas Oliveira (Mirassol – definitivo)
  3. Mauricio Lemos (fim de contrato)
  4. Lyncon (empréstimo ao CRB)
  5. Victor Luís* (Mirassol – definitivo)
  6. Leandrinho (Sharjah FC – definitivo)
  7. Riquelme (Panserraikos – definitivo)
  8. Sforza (empréstimo ao Talleres)
  9. Paulinho Paula (fim de contrato – acertou com o Internacional)
  10. Maxime Dominguez (empréstimo ao Cracóvia)
  11. Ray Breno (empréstimo ao Juventude)
  12. Garré (empréstimo ao Aris Saloniki)
  13. Jean David (rescisão contratual)
  14. Rayan (vendido ao Bournemouth)
  15. Vegetti (definitivo ao Cerro Porteño)
  16. GB* (empréstimo ao Fortaleza)

*Falta assinatura para oficialização.

+ Aposte na partida entre Vasco x Volta Redonda no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Com o espaço financeiro criado, o Vasco viabilizou a chegada de seis reforços para 2026, incluindo nomes com salários mais elevados, como Brenner e Marino, que se encaixaram no novo planejamento orçamentário.

Reforços do Vasco para 2026

  1. Johan Rojas (empréstimo do Monterrey)
  2. Alan Saldivia (contratado junto ao Colo-Colo)
  3. Brenner (contratado junto à Udinese)
  4. Marino (contratado junto ao Atlético Nacional)
  5. Cuiabano (empréstimo do Nottingham Forest)
  6. Claudio Spinelli (contratado junto ao Independiente del Valle)

A diretoria entende que o elenco está equilibrado neste momento, embora novas movimentações não estejam descartadas. Tchê Tchê e David seguem como negociáveis. O volante teve oportunidade de saída, mas preferiu permanecer em São Januário. Já o atacante esteve próximo de acertar com o Fortaleza, mas a negociação não avançou. Além disso, jovens como Estrella e JP podem ser emprestados para ganhar minutagem. A estratégia cruz-maltina foi clara: enxugar o elenco, reduzir custos e manter competitividade para a temporada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias