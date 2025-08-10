Com estreia e retornos, confira provável escalação do Grêmio para enfrentar o Sport
Tricolor Gaúcho recebe Leão da Ilha do Retiro neste domingo (10), às 20h30min
A escalação do Grêmio deve ter novidades para enfrentar o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Balbuena fará sua estreia pelo Tricolor Gaúcho, e Marlon e Cristian Olivera retornam após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O que abre brecha para a estreia de Balbuena entre os titulares é a suspensão de Kannemann, pelo terceiro cartão amarelo. O paraguaio deve atuar ao lado de Wagner Leonardo na zaga gremista. Quem também pode estrear é o centroavante Carlos Vinícius, mas a tendência é que este comece no banco de reservas.
Retornos no time titular e no banco de reservas
Marlon retorna, naturalmente, à lateral esquerda no lugar de Lucas Esteves. Já Kike Olivera deve retomar a titularidade, na ponta direita, na vaga de Pavón. Na lateral direita, com Gustavo Martins e João Lucas lesionados, e João Pedro na reta final de recuperação da fratura na tíbia, o volante Camilo deve atuar improvisado.
A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Sport tem Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Recuperado de lesão muscular, Cuéllar pode ficar como alternativa no banco de reservas.
Como chegam Grêmio e Sport
Com a derrota da última semana, para o Fluminense, o Grêmio permaneceu na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos — cinco a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Adversário gremista, o Sport, que vem de três empates consecutivos, é lanterna, com apenas seis pontos conquistados.
