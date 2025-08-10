O Grêmio está escalado para enfrentar o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades ficam por conta da estreia do zagueiro Balbuena e da entrada de Edenilson como segundo volante, no lugar de Villasanti.

Um dos reforços da janela de transferências do meio do ano, Balbuena foi apresentado pelo Grêmio no dia 30 de julho. Entretanto, ficou de fora da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no dia 2, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para aprimorar a parte física. Sua entrada na equipe passa, também, pela suspensão de Kannemann, pelo terceiro cartão amarelo.

Edenilson entra no lugar de Villasanti por opção técnica. O volante paraguaio, que não vem bem tecnicamente e fica no banco de reservas, também sofre com problema crônica no abdômen.

Marlon e Kike Olivera retornam de suspensão

Outras duas mudanças acontecem por retornos de jogadores que estiveram suspensos pelo terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. São eles o lateral esquerdo Marlon e o ponta Kike Olivera. O Grêmio está escalado por Mano Menezes com Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Edenilson; Cristian Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

Escalação do Sport

O Sport também está escalado por Daniel Paulista. O Leão irá a campo com Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera e Zé Lucas; Matheusinho, Lucas Lima e Léo Pereira; Derik Lacerda.