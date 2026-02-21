Escalação do Fluminense: Zubeldía tem reforços para enfrentar o Vasco

O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (22) pela primeira partida da semifinal do Carioca 2026. Para o confronto no estádio Nilton Santos, Zubeldía terá o reforço de quatro nomes liberados pelo Departamento Médico: Cano, Hércules, Arana e Nonato.

Entre a vitória sobre o Bangu, na segunda-feira (16), e o clássico do domingo (22), O Fluminense tem seis dias de intervalo. O técnico usa o período para dar respiro físico aos jogadores e fazer ajustes táticos com o elenco completo.

O argentino opta por formações diferentes partida a partida nesse início de ano. O objetivo é dar rodagem e profundidade ao elenco, além de preservar os jogadores para a temporada 2026. Por isso, a escalação do Tricolor pode ter surpresas. O time provável para enfrentar o Vasco:

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio (Freytes) e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy

As maiores disputas em aberto são na zaga e nas pontas. Criticado pela torcida e com erros nos últimos jogos, Freytes pode perder a titularidade para Ignácio, que vem em boa fase. Jemmes, titular incontestável nesse momento, jogava pela esquerda no time anterior, fator que pesa positivamente para Ignácio.

Outra vaga ainda em aberto é nas pontas. Savarino foi contratado para ser titular pelos lados do campo e ameaça a titularidade de Serna e Canobbio. O jogador marcou pela primeira vez pelo Fluminense e não seria surpresa no time titular nesse domingo.

DM livre

Arana e Hércules foram vetados pelo departamento médico da partida contra o Bangu. O lateral-esquerdo teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mas não teve fratura constatada em exame. O volante se recuperou recentemente de um problema no adutor da coxa esquerda e estava com dores no púbis. Os dois estão disponíveis para o jogo deste domingo.

Cano e Nonato estavam em estado mais avançado. Ambos os atletas estavam em transição para as atividades com o grupo. O atacante argentino se recuperou de uma artroscopia no joelho, enquanto o meio-campista teve lesão na parte anterior da coxa esquerda. Com isso, o Departamento Médico do Fluminense está vazio.

Jogadores do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

Cano, do Fluminense, no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

