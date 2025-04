Grêmio e Flamengo estão se enfrentando na tarde deste domingo (13). O jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, e teve um lance polêmico no primeiro tempo.

Aos 15 minutos da etapa inicial, o atacante Braithwaite, do Grêmio, cruzou para o meio da área e a bola pegou no braço do meio campista Gerson, do Flamengo. A arbitragem comandada por Ramon Abatti Abel mandou seguir em campo e o VAR não recomendou revisão.

Até o momento, o Flamengo está levando a melhor no confronto. Arrascaeta marcou um belo gol no começo do jogo e vai dando a vitória para o Rubro-Negro.

(Foto: César Greco/Palmeiras)

Imediatamente os torcedores do Grêmio e de outros clubes do futebol brasileiro começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja o lance e a reação dos torcedores abaixo.

Veja o lance polêmico entre Grêmio x Flamengo e a revolta dos torcedores na web

Bola bate no braço do Gérson na área, jogadores do Grêmio pedem pênalti.



Juiz mandou seguir.pic.twitter.com/qrStEJQxH1 — ⚽ (@DoentesPFutebol) April 13, 2025

Retrospecto entre Grêmio e Flamengo

Flamengo e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais tradicionais e equilibrados do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, os clubes acumularam partidas históricas e disputas intensas, tanto em pontos corridos quanto em mata-matas, com jogos de alto nível técnico e emocional. O duelo envolve duas das maiores torcidas do país e carrega grande peso simbólico para ambas as equipes. O Lance! apresenta os dados dos confrontos entre Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão.

O equilíbrio é uma das marcas registradas desse confronto. Embora o Grêmio leve ligeira vantagem no número de vitórias, o Flamengo compensa com força como mandante. Esses fatores fazem com que os encontros entre as equipes sejam sempre imprevisíveis, independentemente do momento de cada lado na competição.

A rivalidade ganhou ainda mais força nas últimas décadas, com disputas em fases decisivas de torneios nacionais e continentais. Isso elevou o clássico interestadual ao patamar de um dos mais aguardados do calendário do futebol brasileiro, com jogos que costumam ter estádio cheio, muita emoção e, frequentemente, golaços e reviravoltas.