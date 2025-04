Grêmio x Flamengo: PC Oliveira bate o martelo sobre possível pênalti não marcado

Grêmio e Flamengo tiveram polêmica de arbitragem ainda no primeiro tempo da partida válida pelo Brasileirão, deste domingo (13). Um toque da bola na mão de Gerson fez os jogadores do Tricolor pedirem pênalti. O lance foi revisado, mas o juiz não foi chamado ao VAR e a penalidade não foi marcada.

Comentarista de arbitragem do grupo Globo, PC Oliveira teve o seu veredito informado na transmissão da Globo. Segundo a fala do narrador Luís Roberto, PC concordou com a não marcação do pênalti para o a equipe do Grêmio. O árbitro escalado para a partida foi Ramon Abatti Abel.

Segundo PC Oliveira, o toque na mão de Gerson não é faltoso. Isso porque, a bola não vai direto na mão do volante. A fala de Luís Roberto relata que PC Oliveira explica que os desvios na bola absolvem o toque no braço.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLAMENGO

3ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);

Quinteros escalou o Tricolor Gaúcho com Pavon e Braithwaite. Assim, a equipe está escalada com: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Cristaldo e Edenilson; Pavon e Braithwaite.

Já Filipe Luís optou por deixar Pedro e Plata no banco de reservas. O ataque rubro-negro será formado por Michael e Bruno Henrique. A escalação é: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Michael e Bruno Henrique.

