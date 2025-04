Grêmio e Flamengo estão escalados para a partida deste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. Para o confronto na Arena do Grêmio, às 17h30 (de Brasília), ambas as equipes contarão com retornos. Amuzu, Braithwaite e Cuéllar ficam à disposição, no banco, do técnico Gustavo Quinteros. Enquanto Filipe Luís terá Danilo, que ficou fora dos jogos por quase 50 dias. Ele também fica entre os suplentes.

Quinteros escalou o Tricolor Gaúcho com Pavon e Braithwaite. Assim, a equipe está escalada com: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Cristaldo e Edenilson; Pavon e Braithwaite.

Já Filipe Luís optou por deixar Pedro e Plata no banco de reservas. O ataque rubro-negro será formado por Michael e Bruno Henrique. A escalação é: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Michael e Bruno Henrique.

Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLAMENGO

3ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);