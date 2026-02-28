Cruzeiro x Pouso Alegre: clube pede aumento de previsão de público para o jogo

O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre na noite deste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Horas antes do início da partida, o clube celeste solicitou aumento da previsão de público para o duelo.

Inicialmente, a Raposa havia passado a Minas Arena que o estádio deveria receber cerca de 30 mil torcedores. Entretanto, agora a previsão foi ampliada para 35 mil pagantes, mas sem a abertura de novos setores.

Horas antes do duelo, o Cruzeiro havia divulgado que mais de 27 mil ingressos haviam sido vendidos. A venda segue até instantes antes do início do confronto no Mineirão.

O Cabuloso chega ao duelo com uma vantagem mínima. No Manduzão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Entretanto, apesar da vitória, a torcida celeste está na bronca com o grupo. Na última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, a torcida pediu a saída do técnico Tite.

Pouso Alegre x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Manduzão. Com isso, o grupo liderado por Tite pode até empatar que garante vaga na decisão do Campeonato Mineiro.

