Melhores momentos: Corinthians perde para o Juventude e amplia marca negativa
Timão teve atuação ruim e saiu derrotado no Rio Grande do Sul
- Matéria
- Mais Notícias
O Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Taliari, após quatro meses, e Mateus Babi balançaram as redes para os mandantes, enquanto Matheuzinho diminuiu o placar para o Timão em duelo realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Corinthians se revoltam com decisão da arbitragem: ‘Inacreditável’
Fora de Campo11/08/2025
- Fora de Campo
Benja vê erro de titular do Corinthians em gol do Juventude: ‘Duas vezes’
Fora de Campo11/08/2025
- Corinthians
Corinthians obtém vitória na justiça e suspende cobrança de imposto milionária
Corinthians11/08/2025
A equipe gaúcha quebrou um jejum de quatro jogos sem vitórias, enquanto o Corinthians soma o quinto jogo sem triunfo pela competição. O Timão só venceu apenas uma partida nas últimas dez que disputou no Campeonato Brasileiro.
O Juventude ocupa a vice-lanterna com 14 pontos em 17 partidas. O Corinthians perdeu a chance de se recuperar na competição e segue na 13ª colocação com 19 jogos disputados no Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo?
A primeira etapa foi decidida pela letalidade. O Corinthians iniciou o jogo melhor, com mais posse de bola, e rodeando a área adversária. Os meias do Timão tinham dificuldades de acertar o último passe, e a presença no campo ofensivo não rendeu frutos.
A melhor chance alvinegra aconteceu aos oito minutos. Talles Magno foi acionado nas costas da marcação, cruzou para a área e por pouco Yuri Alberto não finalizou, mas a defesa gaúcha afastou. Enquanto o Timão tinha dificuldades para transformar a posse em chances, o Juventude foi cirúrgico na primeira chance que teve.
Aos 26 minutos, Marcelo Hermes acertou bom cruzamento e Gabriel Taliari aproveitou uma desatenção da defesa do Corinthians para marcar de cabeça. O jogador voltou a balançar as redes após quatro meses.
Com a vantagem, o Juventude passou a apostar nos contra-ataques. Aos 37 minutos, quase ampliou. Gabriel Veron foi lançado nas costas da defesa do Timão, finalizou e Hugo Souza fez boa defesa. O Corinthians seguiu mais com a bola, mas foi ao intervalo em desvantagem no placar.
Thiago Carpini ajustou a marcação do Juventude no segundo tempo, e a equipe pouco sofreu nos primeiros minutos do segundo tempo. Além disso, teve mais presença no ataque, e ficou perto de ampliar o marcador no primeiro minuto, em boa finalização de Mandaca, de fora da área, que passou por cima do travessão.
O Corinthians só conseguiu responder aos 18 minutos. Rodrigo Garro fez boa jogada pela lateral, cruzou para a área e Talles Magno cabeceou para fora. A oportunidade não empolgou a equipe alvinegra, e o Juventude voltou a crescer no jogo, quase marcando novamente com Mandaca, que aproveitou cruzamento, mas viu a bola passar raspando a trave direita.
No final do jogo, aos 35 minutos, Nenê, que havia entrado há pouco, fez boa jogada, serviu Matheus Babi, que dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou sem chances para deslocar Hugo Souza. A arbitragem anulou, mas validou o gol após revisão no VAR. Na saída de bola, Romero chutou Jadson e foi expulso.
Mesmo com um a menos, o Corinthians ainda diminuiu o placar. Aos 44 minutos, Matheuzinho cobrou falta na entrada da área e diminuiu o placar.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O que vem por aí?
As equipes voltam a entrar em campo no próximo final de semana. No sábado (16), o Corinthians recebe o Bahia às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. No mesmo dia, mas um pouco antes, às 18h30, o Juventude visita o Vitória, no Barradão, em Salvador. Os duelos são válidos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 2 x 1 CORINTHIANS
19ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: segunda-feira, 11 de agosto de 2025, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
🥅 Gol: Gabriel Taliari (27'/1ºT) (1-0); Matheus Babi (36'/2ºT); Matheuzinho (44'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Taliari (JUV); José Martínez (COR); Cipriano (JUV); Gilberto (JUV); Matheus Bidu (COR); Cacá (COR); Jadson (JUV)
🟥 Cartão vermelho: Romero (COR)
ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Alan Ruschel) e Gabriel Taliari; Gabriel Veron (Nenê) e Gilberto (Mateus Babi)
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), José Martínez (Dieguinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto
🟥ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer
🖥️VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior
- Matéria
- Mais Notícias