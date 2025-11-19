Juventude x Cruzeiro, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada, em situações opostas na classificação do Brasileirão. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 64 pontos, e o Papo está na zona de rebaixamento, na antepenúltima posição, com 32. A partida terá transmissão pelo "Premiere".

Juventude x Cruzeiro JUV CRU 34ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 16h Local Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Árbitro Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Classificado para a pré-Libertadores de 2026, o Cruzeiro busca agora se garantir na fase de grupos da competição sul-americana. Com mais quatro pontos, a equipe de Leonardo Jardim atinge o objetivo, sem depender de resultados de outras equipes. A Raposa também ainda tem chances matemáticas de conquistar o título do Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás do líder Flamengo.

Para a partida na Serra Gaúcha, o técnico Leonardo Jardim não contará com três titulares suspensos, os meias Christian e Matheus Pereira e o atacante Arroyo, além do volante reserva Walace. Todos receberam o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Fluminense, dia 9, no Mineirão.

Em compensação, o capitão Lucas Silva, que cumpriu suspensão diante do Tricolor carioca, volta ao time. O zagueiro Fabrício Bruno, que disputou os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, na Europa, também está à disposição do técnico do Cruzeiro.

No Juventude, que precisa da vitória para manter as chances de escapar da queda para a Série B, o técnico Tiago Carpini também tem problemas. O zagueiro Rodrigo Sam levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco por 3 a 1, em São Januário, dia 8. E Wilker Ángel precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com lesão na coxa.

Juventude leva a melhor sobre o Cruzeiro no retrospecto dos jogos em Caxias do Sul (RS)

Além da distância na tabela de classificação, Cruzeiro e Juventude têm campanhas opostas como visitante e mandante no Brasileirão. A equipe mineira é a terceira melhor visitante, com 25 pontos ganhos em 16 jogos fora de casa, e o time gaúcho é o terceiro pior mandante, com 21 pontos conquistados nas 16 partidas no Alfredo Jaconi.

O retrospecto entre as duas equipes em Caxias do Sul (RS), no entanto, é favorável ao Juventude. Em 11 confrontos, o Papo venceu quatro, empatou quatro e perdeu três, com sete gols marcados e seis sofridos. No turno deste Brasileirão, o Cruzeiro goleou por 4 a 0 no Mineirão, em 20 de julho.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico Tiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson ou Luís Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Gabigol; Kaio Jorge e Sinisterra.