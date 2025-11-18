Terceiro melhor visitante, Cruzeiro enfrenta terceiro pior mandante no Brasileiro

A partida entre Cruzeiro e Juventude, quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), além de reunir duas equipes em posições opostas na classificação do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente o terceiro melhor visitante e o antepenúltimo pior mandante na competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Terceiro colocado no Brasileirão, com 64 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e sete atrás do líder Flamengo, o Cruzeiro tem a terceira melhor campanha como visitante, atrás somente dos dois primeiros colocados. Em 16 partidas fora de casa, a Raposa venceu seis vezes, empatou sete e perdeu apenas três, com aproveitamento de 52,08% dos pontos (25 conquistados em 48 disputados). O Flamengo ganhou 30 pontos como visitante, e o Palmeiras, 29.

Outro destaque da campanha do Cruzeiro fora de casa neste Brasileiro é o número de gols sofridos: foram apenas dez – o time marcou 16 gols como visitante, média de um por jogo. Nos 16 jogos em que não foi mandante, a equipe do técnico Leonardo Jardim saiu de campo sem sofrer gol em nove: contra Sport (4 a 0), Fortaleza (2 a 0), Vitória (0 a 0), Fluminense (2 a 0), Corinthians (0 a 0), Botafogo (2 a 0), Flamengo (0 a 0), Palmeiras (0 a 0) e Grêmio (1 a 0).

continua após a publicidade

Kaio Jorge fez um dos gols na vitória sobre o Fluminense, no Maracanã (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

Objetivo do Cruzeiro no Brasileiro é se classificar para fase de grupos da Libertadores

Ainda com chances matemáticas de ser campeão brasileiro e já garantido nas fases preliminares da Copa Libertadores de 2026, o Cruzeiro tem como objetivo principal agora se classificar para a fase de grupos da competição sul-americana. A meta será atingida nesta rodada desde que a equipe derrote o Juventude e conte com tropeço do Botafogo diante do rebaixado Sport, nesta terça-feira (18), no Nílton Santos.

➡️Retrospecto do Cruzeiro no Alfredo Jaconi é negativo

Na 18ª colocação com 32 pontos e seriamente ameaçado pelo rebaixamento para a Série B, o Juventude faz péssima campanha mesmo como mandante. Com 21 pontos ganhos em 16 jogos, fica à frente somente do Sport – o aproveitamento de 43,75% ainda é melhor que o do vice-lanterna Fortaleza, que somou os mesmos 21 pontos em 17 partidas (41,18%). Diante de sua torcida, o Papo venceu seis jogos, empatou três e perdeu sete, com 17 gols marcados e 19 sofridos.