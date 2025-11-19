Fabrício Bruno já está de volta ao Brasil para jogo do Cruzeiro

Depois de atuar pela Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille, na França, o zagueiro do Cruzeiro Fabrício Bruno desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19), e já seguiu direto para Caxias do Sul, onde a equipe celeste enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (20), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Titular do time do técnico Leonardo Jardim, Fabrício Bruno deve começar jogando.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O zagueiro do Cruzeiro começou o amistoso com a Tunísia no banco de reservas e entrou no lugar de Éder Militão aos 15 minutos do segundo tempo. Fabrício Bruno teve boa atuação, sem ter sido muito exigido pelo ataque tunisiano. O jogador também havia participado dos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre Senegal, sábado (15), em Londres.

Após a partida em Lille, Fabrício Bruno embarcou no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, juntamente com outros jogadores que atuam no futebol brasileiro, e desembarcou em São Paulo, de onde segue para a Serra Gaúcha no avião do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço.

continua após a publicidade

Fabrício Bruno no voo para Caxias do Sul (RS), nesta quarta-feira (20) (Reprodução Instagram/Fabrício Bruno)

A delegação do Cruzeiro viaja para Porto Alegre em voo fretado após o treino da manhã desta quarta-feira (19), na Toca da Raposa. Da capital gaúcha, a equipe segue para Caxias do Sul de ônibus.

➡️Terceiro melhor visitante enfrenta terceiro pior mandante no Brasileirão

Fabrício Bruno disputou quatro jogos pela Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti

Com a participação nos dois amistosos na data Fifa deste mês, o zagueiro Fabrício Bruno soma quatro partidas na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, das seis que o técnico italiano comandou. Anteriormente, havia atuado na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e na derrota por 3 a 2, de virada, para o Japão, em amistoso disputado em Tóquio.

continua após a publicidade

Fabrício Bruno agora aguarda a convocação para os amistosos de março, provavelmente contra França e Croácia, os últimos antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.