Retrospecto do Cruzeiro no Alfredo Jaconi é negativo

Na partida de quinta-feira (20), às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá a oportunidade de igualar o retrospecto contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. Até o momento, são 11 partidas disputadas entre as duas equipes no campo do time gaúcho, e a vantagem é da equipe da casa.

Desde 1997, quando se enfrentaram pela primeira vez no Alfredo Jaconi, são quatro vitórias do Juventude, quatro empates e três vitórias do Cruzeiro. O número de gols do confronto na Serra Gaúcha é baixo: são sete do time gaúcho e seis da Raposa.

Os dois primeiros jogos, ambos pelo Campeonato Brasileiro, terminaram sem gol. E no terceiro, houve empate por 1 a 1. Curiosamente, o Cruzeiro foi quem venceu primeiro: 1 a 0, na campanha do título brasileiro de 2003. No ano seguinte, o Juventude repetiu o placar a seu favor.

O placar mais dilatado ocorreu em 2005, pela Copa Sul-Americana: vitória cruzeirense, com time misto, por 3 a 1. De 2007 a 2020, as duas equipes ficaram sem se enfrentar em qualquer lugar. Em janeiro de 2021, houve confronto pela Série B do ano anterior, cujos jogos ficaram atrasados devido à pandemia de Covid-19. O Juventude emplacou a terceira vitória seguida no confronto em casa.

No ano passado, pela última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Juventude por 1 a 0, em 8 de dezembro, com gol do jovem atacante Tevis, atualmente emprestado ao Athletico-PR.

Atacante Tevis fez o gol da vitória do Cruzeiro no Alfredo Jaconi em 2024 (Foto: José Tramontin/Athletico)

Veja os jogos entre Cruzeiro e Juventude no Alfredo Jaconi: