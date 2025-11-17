Retrospecto do Cruzeiro no Alfredo Jaconi é negativo
Raposa mais perdeu do que venceu o Juventude no local do jogo de quinta-feira (20)
Na partida de quinta-feira (20), às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá a oportunidade de igualar o retrospecto contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. Até o momento, são 11 partidas disputadas entre as duas equipes no campo do time gaúcho, e a vantagem é da equipe da casa.
Desde 1997, quando se enfrentaram pela primeira vez no Alfredo Jaconi, são quatro vitórias do Juventude, quatro empates e três vitórias do Cruzeiro. O número de gols do confronto na Serra Gaúcha é baixo: são sete do time gaúcho e seis da Raposa.
Os dois primeiros jogos, ambos pelo Campeonato Brasileiro, terminaram sem gol. E no terceiro, houve empate por 1 a 1. Curiosamente, o Cruzeiro foi quem venceu primeiro: 1 a 0, na campanha do título brasileiro de 2003. No ano seguinte, o Juventude repetiu o placar a seu favor.
O placar mais dilatado ocorreu em 2005, pela Copa Sul-Americana: vitória cruzeirense, com time misto, por 3 a 1. De 2007 a 2020, as duas equipes ficaram sem se enfrentar em qualquer lugar. Em janeiro de 2021, houve confronto pela Série B do ano anterior, cujos jogos ficaram atrasados devido à pandemia de Covid-19. O Juventude emplacou a terceira vitória seguida no confronto em casa.
No ano passado, pela última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Juventude por 1 a 0, em 8 de dezembro, com gol do jovem atacante Tevis, atualmente emprestado ao Athletico-PR.
Veja os jogos entre Cruzeiro e Juventude no Alfredo Jaconi:
- 20/9/1997 – Empate 0 a 0 – Brasileirão
- 31/7/1999 – Empate 0 a 0 – Brasileirão
- 12/2/2000 – Empate 1 a 1 – Copa Sul-Minas
- 22/6/2003 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
- 14/8/2004 – Juventude 1 a 0 – Brasileirão
- 19/6/2005 – Empate 0 a 0 – Brasileirão
- 17/8/2005 – Cruzeiro 3 a 1 – Copa Sul-Americana
- 10/9/2006 – Juventude 2 a 0 – Brasileirão
- 5/9/2007 – Juventude 1 a 0 – Brasileirão
- 16/1/2021 – Juventude 1 a 0 – Série B/2020
- 8/12/2024 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
