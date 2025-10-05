Juventude e Fortaleza estão escalados para o jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (5)
Juventude e Fortaleza estão escalados para o duelo deste domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Os times travam uma briga contra o rebaixamento na competição nacional.
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo, em casa, pela Série A. Apesar de ter um jogador a mais durante boa parte do jogo, a equipe não conseguiu balançar as redes.
São dez jogos em solo gaúcho, com dois triunfos para cada lado e seis empates. No 1º turno deste Brasileirão, quando as equipes se encontraram, o Fortaleza venceu por 5 a 0.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Herrera, Lucero e Breno Lopes.
Do outro lado, o Juventude de Thiago Carpini visitou o Atlético-MG na rodada anterior e empatou por 0 a 0. O clube está escalado com o seguinte time: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Rafael Bilu e Gilberto.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X FORTALEZA
27ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM);
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
